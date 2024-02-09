Центробанк возобновил засекречивание банковских отчётов

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Центробанк России возобновил практику засекречивания банковской отчётности спустя полгода после её отмены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Отмечается, что после введения меры стала невозможной оценка объёмов инвестиций в капиталы дочерних и зависимых обществ, а также остатков средств на счетах, где показаны требования к нерезидентам, в том числе и заблокированным.
Секретность сохраняется в части данных по 101-й форме банковских балансов. Эксперты убеждены, что она стала очень неудобной для проведения анализа, её информативность ограничена, а новые итерации не анонсируются.
В Центробанке официально не анонсировали пересмотр формата, а данные исчезают автоматически, без обновлений. В регуляторе сообщили, что это техническая правка, а такие меры будут действительны как минимум до конца этого года.
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Секретность сохраняется в части данных по 101-й форме банковских балансов. Эксперты убеждены, что она стала очень неудобной для проведения анализа, её информативность ограничена, а новые итерации не анонсируются.
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Анастасия Чинкова