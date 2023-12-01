ЦБ РФ оценил рост продаж валюты экспортерами

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Глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова заявила, что в октябре и ноябре крупнейшие российские экспортеры повысили продажи иностранной валюты в стране более чем на треть. Её слова цитирует пресс-служба Банка России.
«Чистые продажи иностранной валюты 29 крупнейшими экспортерами повысились в октябре на 36% относительно предыдущего месяца, до $12,5 млрд. С начала ноября чистые продажи уже превысили этот уровень», — проинформировала Данилова в ходе пресс-конференции по обзору финансовой стабильности.
Отмечается, что рост продаж валют экспортерами из РФ в совокупности с повышением ключевой ставки Центробанка способствовали укреплению курса рубля. Глава департамента добавила, что в дальнейшем ситуация будет напрямую зависеть от внешней торговли и динамики цен на нефть.
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