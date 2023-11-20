Цены на смартфоны в РФ к Новому году вырастут на 20%

Фото: istockphoto/Uladzimir Zuyeu
Ожидается, что в декабре 2023 года средняя цена на смартфоны в России может составить около 26-27 тысяч рублей. Это примерно на 15-20% выше, чем в прошлом году.
Несмотря на увеличение средней цены на смартфоны, существуют также и бюджетные варианты, ценовая категория которых вполне приемлема для покупателей со средним достатком. Многие китайские и корейские торговые марки предлагают устройства с достаточно широкими возможностями по вполне доступной цене.
Читайте также:
В России стартовали продажи гаджетов на основе отечественной ОС «Аврора»
Эксперт Закарян рассказал, какие функции смартфона нужно отключить
Эксперт по trade-in Богатырева заявила об удорожании подержанных iPhone
Александр Бойцов