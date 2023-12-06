Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день

Фото: Мининвест МО
Компания Ozon завершила выведение на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке «ПНК парк Жуковский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тыс кв м. Там предусмотрен полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и их распределения в сортировочные центры по всей России.
По данным министерства, складской комплекс в Жуковском может разместить более 22 млн различных товаров.
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«Объём инвестиций интернет-холдинга в проект в Жуковском превысил 3,3 млрд рублей. Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивают более 2,6 тыс сотрудников. В день там обрабатывают около 650 тыс заказов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
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Лора Луганская