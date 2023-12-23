Центральноафриканская республика готова обсуждать с Россией добычу алмазов

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Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) готовы обсуждать с российской стороной добычу алмазов в этой африканской стране. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.
«Если Российская Федерация намерена укреплять свое <...> экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов - пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами», — отметила министр.Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.
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