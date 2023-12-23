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Центральноафриканская республика готова обсуждать с Россией добычу алмазов

23 декабря 2023, 03:12
Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Власти Центральноафриканской республики (ЦАР) готовы обсуждать с российской стороной добычу алмазов в этой африканской стране. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава министерства иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон.
«Если Российская Федерация намерена укреплять свое <...> экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов - пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами», — отметила министр.

Ранее посол РФ в ЦАР Александр Бикантов заявил, что стране удалось сохранить независимость и она выбрала полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Россией. Он подчеркнул, что наша страна никогда не уходила из Центральноафриканской республики, Россия всегда присутствовала в регионе в политическом, дипломатическом, торгово-экономическом, гуманитарном плане.


Центральноафриканская Республика выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы. Так, посол страны в Москве Леон Додону-Пунагазы заявил, что ЦАР всецело поддерживает инициативу шести стран Африки (Египта, ЮАР, Сенегала, Замбии, Конго и Уганды) по урегулированию российско-украинского конфликта.

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#экономика
#россия
#африка
#сотрудничество
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Запрет импорта российской рыбопродукции ударит по потребителям США
Эксперт Зверев рассказал о последствиях запрета на импорт рыбопродукции из России
23 декабря 2023, 02:07

Фото: iStock/AlexRaths

Введение Министерством финансов США запрета на импорт переработанной в третьих странах российской рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба, отразится в первую очередь на потребителях в самих Соединённых Штатах. Об этом заявил в разговоре с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Инициаторы этих запретов весьма зависят от рыбного импорта и уже ощущают их последствия», — констатировал эксперт. По словам Зверева, из-за запрета на импорт в США уже подорожал краб, а скоро подобная же участь ждет и треску.

Напомним, что 22 декабря США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны. Под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.

Запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах. Американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.

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#рыба
#запрет
#импорт
#сша
#россия
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Подмосковным муниципалитетам передали 150 га земли для многодетных семей
23 декабря 2023, 00:32

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Власти Московской области передала в муниципальную собственность трёх городских округов более 148 га земли. Это позволит обеспечить участками около 820 многодетных семей, сообщили в пресс-службе Минимущества Подмосковья.
«Областная земля передаётся в муниципальную собственность округам, которые в ней нуждаются из-за ограниченности земельного фонда. В этом году в собственность Лобни, Краснознаменска и Наро-Фоминска мы передали более 148 га. В результате землю получат ещё порядка 820 многодетных семей», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Как сообщали в министерстве в ноябре, с начала года бесплатной землёй обеспечили 2,2 тыс многодетных семей в 50 городских округах Подмосковья.
А за 12 лет с момента вступления в силу областного закона о предоставлении земельных участков многодетным было выдано без малого 35,5 тыс участков.

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#дети
#имущество
#московская область
#подмосковье
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В ОЭЗ «Кашира» начали строить производство упаковки за 19 млрд рублей
23 декабря 2023, 00:29

Фото: Istockphoto / semakokal

На территории особой экономической зоны «Кашира» развернут производство гофрированного картона и упаковочной продукции. Строительство первой очереди комплекса начала компания «Л-ПАК», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестпроект реализуют в две очереди в течение трёх лет. Сначала будет построен завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, затем – предприятие по переработке макулатуры. Завершить строительство производственно-складского комплекса площадью 62 тыс кв. м планируется в IV квартале 2024 года», – пояснили в министерстве.
Объём инвестиций в проект оценивается в 19 млрд рублей. На новом предприятии будут производить четырёхклапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.

На первом этапе на предприятии создадут 480 рабочих мест, а в дальнейшем штат будет увеличат до 1,3 тыс сотрудников.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#строительство
#производство
#кашира
#оэз
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Генсек ООН Гутерреш указал на бессмысленность возобновления зерновой сделки
Генсек ООН Гутерреш: повторение зерновой сделки бессмысленно
22 декабря 2023, 21:33

Фото: iStock/Scharfsinn86

Генсек ООН Антониу Гуттереш выразил сомнения по поводу необходимости повторения зерновой сделки. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.
По его словам, такой шаг абсолютно не имеет смысла. К тому же, необходимы особые условия для обеспечения свободной навигации в Чёрном море.

Ранее министр сельского хозяйства России Николай Патрушев заявил, что российская сторона абсолютно не заинтересована в возобновлении зерновой сделки. По его словам, по завершении сделки объём экспорта зерна из России только возрос. По данным на середину декабря, было экспортировано свыше 30 миллионов тонн зерновых культур, что гораздо больше, чем было вывезено на эту же дату в прошлом году.

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#зерновая сделка
#россия
#оон
#чёрное море
#поставки
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Зиновьева спрогнозировала объём экспорта Подмосковья по итогам года в 15 млрд долларов
22 декабря 2023, 18:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём экспорта продукции Подмосковья по итогам 2023 года достигнет 15 млрд долларов. Такие данные привела зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«В 2020 году экспорт Подмосковья был 6,8 млрд долларов, спустя год прибавил 68%. В 2022 году прибавил ещё 19%, поднявшись до отметки 13,6 млрд долларов. В январе-июне уходящего года он составил 5,8 млрд долларов. Ожидаем, что по итогам 2023-го он достигнет 15 млрд долларов», – сказала зампред в интервью ТАСС.
По оценке Зиновьевой, среди ключевых позиций подмосковного экспорта – продукция машиностроения, химической промышленности, металлы и изделия из них, а также продукция деревообработки. В списке партнёров Московской области – более 180 стран.

«Ключевые, по данным на первое полугодие этого года, Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Причём в этом году товарооборот между Подмосковьем и ОАЭ вырос почти в семь раз. Кроме того, наши экспортёры вышли на новые рынки Уругвая, Ливии, Индонезии, Боснии и Герцеговины, Суринама, Китая – а именно Гонконга, Ирака и Бразилии, Перу и Колумбии», – добавила Зиновьева.
Что касается зависимости Подмосковья от импорта, то, мнению Зиновьевой, она всё ещё сохраняется в отдельных сегментах, таких, как фарма, оборудование, упаковка и другие. Однако на фоне реализации проектов импортозамещения идёт стабильное снижение.

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#мининвест мо
#экономика
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#экспорт
#подмосковье
#московская область
#импортозамещение
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В США запретили импортировать ряд продуктов из России
Минфин США запретил импорт лосося, трески, краба и минтая из России
22 декабря 2023, 17:43

Фото: iStock/rarrarorro

США запретили импортировать лосось, треску, краба и минтая из России. Об этом сообщили в Минфине страны.
Отмечается, что под запрет попала рыба, произведённая или выращенная полностью или частично на территории России или в водах, входящих в её юрисдикцию. Также в документе указываются суда по флагом России, на которых эта рыба была поймана и транспортирована.

Напомним, что запрет импортировать морепродукты из России в США действовал и ранее. Однако до этого в документе не было указано о переработке продукции в третьих странах.

Вместе с тем, американские власти собираются ввести такие же меры в отношении алкоголя и бриллиантов.

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#минфин
#сша
#россия
#импорт
#продукты
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Россия и Белоруссия победили санкции, заявил вице-премьер РФ Оверчук
Вице-премьер РФ Оверчук: РФ и Белоруссия справились с санкциями
22 декабря 2023, 17:04

Фото: iStock/Andrzej Rostek

Макроэкономические показатели России и Белоруссии к концу году высокие, несмотря на санкции со стороны Запада. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В ходе заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии он отметил, что в РФ к концу года ожидаются показатели роста ВВП не менее 3,5%. А в Белоруссии по статистике за 11 месяцев он составил 3,8%.

Оверчук подчеркнул, что эти показатели гораздо выше тех, что наблюдаются в Европе, которая и ввела ограничения в отношении двух государств.

Ранее российские политики неоднократно заявляли, что санкционные ограничения Запада имеют обратный задуманному эффект. Так, они оказали негативное воздействие на экономику США и стран Европы, но не сломили Россию, которая нашла способы обхода ограничений.

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#россия
#белоруссия
#санкции
#ограничения
#экономика
#ввп
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Стал известен новый гендиректор переданного Росимуществу автодилера «Рольф»
Новым генеральным директором автодилера «Рольф» стал Алексей Гуляев
22 декабря 2023, 16:26

Фото: istockphoto/Fahroni

Новым генеральным директором автодилера «Рольф», который указом Путина был передан во временное управление Росимуществу, назначен Алексей Гуляев. Ранее он занимал должность операционного директора в российской компании «Авилон,», одном из первых в стране дилеров Ford Motor Company.
В компании «Рольф» подчеркнули, что изменения в руководстве никак не отразятся на работе фирмы. Сохраняются все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнёрами автодилера, передает «РБК». Гуляев приступил к исполнению своих обязанностей 22 декабря. Операционное управление компанией остаётся за первым заместителем гендиректора Светланой Виноградовой.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимуществу продиктовано исключительно экономической целесообразностью, а также с учётом известной международной экономической конъюнктуры.

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#акции
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Компания Wildberries выступила учредителем дочерней микрофинансовой организации
22 декабря 2023, 15:25

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Крупнейший в стране маркетплейс Wildberries выступил учредителем дочерней микрофинансовой организации ООО МКК «ВБ Финанс». Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
У онлайн-ретейлера уже есть дочерняя кредитная организация — Вайлдберриз банк. Он был приобретён в 2021 году, напоминает «Интерфакс». Целью обращения компании к банковской деятельности было заявлено развитие направления финансовых сервисов и создание новых продуктов для партнеров и покупателей Wildberries.

В пресс-службе компании заявили, что открытие микрофинансовой организации является логичным продолжением создания юридической базы для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Одним из первых фирма планирует предложить услуги по кредитованию продавцам. Кроме того, в планах компании регистрация ещё пяти «дочек», команды которых сосредоточатся на развитии и продвижении отдельных видов бизнеса.

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