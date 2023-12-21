Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения на импорт алмазов из РФ

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Индия призвала страны G7 отложить введение ограничений на импорт алмазов из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
«Индия призвала страны G7 отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными», — говорится в публикации.
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