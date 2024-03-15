Центробанк поддержал запуск жилищных вкладов в России

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Центробанк России поддержал идею запуска жилищных депозитов в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Жилищные сбережения будут застрахованы на сумму до 10 млн рублей (по остальным депозитам показатель достигает 1,4 млн рублей), следует из документа. В Агентстве по страхованию вкладов подтвердили газете готовность страховать средства на жилищных депозитах в случае принятия соответствующего закона. Открыть данный депозит сможет лишь физическое лицо.
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