В 2024 году россияне впервые должны будут заплатить налог по вкладам

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Произвести расчёт с Федеральной налоговой службой необходимо до 1 декабря 2024 года. В прошлом году сумма необлагаемого дохода по вкладу составляла 150 тысяч рублей, поскольку на начало декабря 2023 года ключевая ставка была равна 15%. То есть, если совокупные доходы гражданина, независимо от банка или банков, где он имеет вклады, превысили 150 тысяч рублей, он должен заплатить стандартный подоходный налог на разницу. Скажем, если доходы по вкладам составили 160 тысяч рублей, ему следует заплатить 13% от 10 тысяч, пояснила экономист.
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