Центробанк представил новую систему расчета курса доллара и евро после санкций

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Российский Центробанк представил новую систему, по которой теперь будет рассчитываться курс доллара и евро. Детали и особенности обновленного расчета разобрала газета «Ведомости».
По данным издания, курс иностранных валют будут устанавливать, опираясь на внебиржевые сделки между банками. Учету подлежат только те из них, что были совершены в течение дня и до 15:30.
В материале отмечается, что ЦБ будет избирательно относиться к подобным сделкам и не брать во внимание те из них, которые сильно отклоняются от средних показателей, чтобы избежать манипуляций на рынке.
Ранее сообщалось, что 12 июня 2024 года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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В материале отмечается, что ЦБ будет избирательно относиться к подобным сделкам и не брать во внимание те из них, которые сильно отклоняются от средних показателей, чтобы избежать манипуляций на рынке.
Ранее сообщалось, что 12 июня 2024 года Минфин США расширил антироссийский санкционный список. В него вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Данил Пономарев