Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

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Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку.
По данным площадки, Мосбиржа обладает необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов. Уточняется, что Мосбиржа также продолжит предоставлять своим клиентам доступ ко всем сегментам.
Примечательно, что на срочном рынке торги проводятся в прежнем режиме.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. В санкционный список вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Примечательно, что на срочном рынке торги проводятся в прежнем режиме.
Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. В санкционный список вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.
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Екатерина Коршунова