Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро

Нелегальный онлайн-рынок по продаже алкоголя в РФ по итогам за 2023 год составил порядка 80 млрд рублей, что на 60% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказал глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.