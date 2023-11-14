В Архангельске состоится XVII торговый Форум

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Форум состоится по теме: «Торговые горизонты: форум партнерства и инноваций в Архангельской области».
Форум состоится с 23 по 24 ноября 2023 года. Он организован Министерством промышленности и торговли РФ и Правительством Архангельской области.
С 2006 года Форум является одним из ключевых событий для бизнесменов, участников потребительского рынка, представителей органов госвласти Архангельской области.
В 2023 году Форум будет посвящен обобщению опыта работы предприятий потребительского рынка. В рамках деловой программы состоится 16 мероприятий, в ходе которых рассмотрят вопросы поддержки в сферах потребительского рынка, расширения малых форматов торговли, а также влияния региональных и федеральных торговых сетей на экономическую деятельность региона.
Участие бесплатное по предварительной регистрации не сайте Форума https://torgforum29.ru/.
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С 2006 года Форум является одним из ключевых событий для бизнесменов, участников потребительского рынка, представителей органов госвласти Архангельской области.
Участие бесплатное по предварительной регистрации не сайте Форума https://torgforum29.ru/.
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Мария Фирсова