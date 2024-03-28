В Германии пять человек обвинили в продаже турбин Siemens в Крым в обход санкций

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Прокуратура немецкого Гамбурга предъявила обвинение четырем гражданам ФРГ и одному гражданину Швейцарии в нарушении санкционного законодательства, сообщает газета Wirtschafts Woche.
По ее данным, фигуранты дела участвовали в экспорте четырех газовых турбин Siemens в Крым в 2015-2016 годах. Обвиняемые совершили сделку с российской компанией, несмотря на санкции, введенные Германией после 2014 года. Турбины были отправлены в Санкт-Петербург через порт в Гамбурге. Их стоимость составила €111 млн.
При этом, по данным издания, в контракте на поставки значилось, что турбины будут использованы на юге России, но их установили на электростанциях в Севастополе и Симферополе.
По мнению прокуратуры, обвиняемые хотели «получить косвенную выгоду». Все пятеро фигурантов свою вину отрицают, отмечает Reuters.
В Siemens утверждают, что сотрудничают со следствием, а о продаже турбин в Крым не знали. Один из обвиняемых все еще работает в компании.
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При этом, по данным издания, в контракте на поставки значилось, что турбины будут использованы на юге России, но их установили на электростанциях в Севастополе и Симферополе.
В Siemens утверждают, что сотрудничают со следствием, а о продаже турбин в Крым не знали. Один из обвиняемых все еще работает в компании.
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Ювелина Бернст