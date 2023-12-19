Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Немецкий концерн Siemens после ухода из России в 2022 году потерял €600 млн. Об этом пишет RTVI со ссылкой на отчёт компании за 2023 год.
При этом по итогам 2023 финансового года чистая прибыль Siemens выросла на 23% и составила €4,4 млрд после падения на 40% в предыдущем году.
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