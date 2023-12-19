Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в 2024 году рост реальных доходов населения должен составить 8%. При этом некоторые компании считают, что за счёт индексации зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании RosExpert.