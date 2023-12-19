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Siemens после ухода с российского рынка лишился €600 млн

Siemens лишился €600 млн после разрыва с РЖД и отказа от «Сапсанов» — RTVI
19 декабря 2023, 05:38
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Немецкий концерн Siemens после ухода из России в 2022 году потерял €600 млн. Об этом пишет RTVI со ссылкой на отчёт компании за 2023 год.

Отмечается, что значительные потери понесло подразделение Siemens Mobility, специализирующееся на производстве железнодорожной техники. Весной 2022 года на фоне украинского конфликта компания прекратила поставки в РФ скоростных поездов «Сапсан».

При этом по итогам 2023 финансового года чистая прибыль Siemens выросла на 23% и составила €4,4 млрд после падения на 40% в предыдущем году.

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#рф
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Министр финансов Украины: Айфоны и иномарки мешают экономике страны
ТАСС: Глава Минфина Украины Марченко назвал препятствия для военной экономики
19 декабря 2023, 04:16

Покупка айфонов и иномарок мешает Киеву перестроить экономику Украины на военные рельсы. Так считает министр финансов страны Сергей Марченко, слова которого приводит ТАСС
«К сожалению, пока мы живем в достаточно специфической реальности, когда у нас все хорошо, есть стабильность макроэкономическая, курсовая. Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы», — отметил министр.

По словам Марченко, потребление в основном состоит из импортных товаров и услуг, что определяет экономический потенциал страны — а значит, необходимо снизить его в несколько раз. Если не прекратить покупать дорогие телефоны и автомобили, экономика «очень быстро» сделает болезненные выводы, сказал глава украинского Минфина.

В том случае, если Запад не сможет в будущем оказывать помощь Киеву, украинские власти могут пойти на повышение налогов, а также обесценивание гривны. Рассматривается вариант запуска печатного станка и массовой эмиссии гривны для повышения поступлений денег в бюджет. Но все эти решения влекут за собой негативные последствия, говорит Марченко.

В прошлом году Национальный банк Украины выпустил около 400 млрд гривен (10,9 млрд долларов) через покупку гособлигаций. Это помогло Украине продержаться до момента получения средств от Запада.

Плюсы такого варианта нивелировал стремительный рост инфляции. Министерство финансов продолжает настаивать на девальвации гривны Национальным банком Украины. Это позволит увеличить налоговые поступления за счёт повышения таможенных сборов.

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#экономика
#украина
#иномарка
#телефоны
#минфин
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В 2024 году зарплаты некоторых россиян вырастут из-за индексации
«Ведомости»: В 2024 году за счёт индексации в компаниях РФ увеличат зарплаты
19 декабря 2023, 00:34

Фото: iStock/Vershinin

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в 2024 году рост реальных доходов населения должен составить 8%. При этом некоторые компании считают, что за счёт индексации зарплаты сотрудников могут увеличиться в среднем на 9,3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании RosExpert.
«Представители бизнеса называют еще более высокий процент индексации зарплат сотрудников в своих компаниях, чем общий уровень повышения зарплат в России», — говорится в публикации.

Так, опрос 239 крупных компаний в РФ показал, что в среднем работодатели в 2023 году индексировали зарплаты сотрудников на 9,3%.

Отмечается, что индексация зарплат чаще всего касалась работников ритейла и HoReCa, доходы которых увеличились до 78%.

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ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен
ЕС освободил «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен до 28 июня
18 декабря 2023, 23:59

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Евросоюз (ЕС) до 28 июня 2024 года освободил проект «Сахалин-2» от соблюдения механизма потолка цен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Официальный журнал ЕС».
«Механизм ценового ограничения предусматривает, что конкретные проекты, имеющие важное значение для энергетической безопасности некоторых третьих стран, могут быть освобождены от ценового ограничения. Решение продлевает действие исключения, предусмотренного в отношении расположенного в РФ проекта «Сахалин-2», до 28 июня 2024 года»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения потребностей энергетической безопасности Японии.

ЕС в октябре 2022 года вывел поставку нефти с «Сахалина-2» в Японию из-под санкций в рамках восьмого санкционного пакета. Исключение действовало с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года, но потом его продлили до 31 марта 2024 года. Кроме того, США тоже исключили из санкций поставку нефти с российского проекта в Японию.

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#нефть
#япония
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Путин продлил запрет на покупку акций нерезидентов без разрешения ЦБ
18 декабря 2023, 23:51

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на совершение операций резидентов с акциями иностранных юридических лиц без разрешения Центробанка (ЦБ) до конца 2024 года. Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.
Президент в марте 2022 года запретил бизнесу и россиянам оплачивать вклады, доли и паи в имуществе иностранного юрлица без разрешения ЦБ. Кроме того, под запрет попали взносы резидентам нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений.

Согласно новому указу, такой запрет продлится до 31 декабря 2024 года.

«Внести в Указ президента РФ от 18 марта 2022 года N 126 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ в сфере валютного регулирования» изменение, заменив в абзаце первом пункта 2 слова «до 31 декабря 2023 г.» словами "до 31 декабря 2024 г.», — говорится в документе.

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#цб
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В ФАС раскрыли, когда ждать снижения цен на яйца
ФАС: снижение цен на яйца произойдёт в течение месяца – полтора
18 декабря 2023, 21:51

Фото: iStock/jchizhe

Глава ФАС РФ Максим Шаскольский дал прогноз на снижение цен производителей на куриные яйца.
По его словам, стоимость должна понизиться в течение ближайшего месяца. Однако, возможно, и максимальное затягивание до полутора месяцев.

Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскрыл, кто несёт ответственность за стоимость яиц. Читайте в материале «Радио 1».

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#экономика
#торговля
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Суд разрешил «Балтике» использование пивного бренда Carlsberg
18 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto/industryview

Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к датскому концерну Carlsberg Breweries. Он признал недействительным отказ в одностороннем порядке от лицензионных договоров об использовании российской компанией нескольких глобальных пивных брендов ответчика.
Информация о соответствующем решении суда опубликована на портале «Электронное правосудие». Иск «Балтика» подала после того, как руководство Carlsberg заявило о расторжении в одностороннем порядке рамочных договоров и лицензионных соглашений об использовании пивных брендов.

В рамках иска суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту регистрировать прекращение прав «Балтики» на четыре товарных знака, а именно Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley s Garage, Holste, по заявлению соответствующих лицензиаров/ лицензиатов, если таковые последуют.

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#пиво
#компании
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Центробанк: Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с марта 2022 года
18 декабря 2023, 19:36

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Инфляционные ожидания жителей России на год вперёд выросли в декабре до 14,2% по сравнению с ноябрём, когда эта цифра составляла 12,2%. Это максимальный показатель с марта 2022 года.
Эти цифры были получены в результате исследования, проведённого Фондом Общественное Мнение (инФОМ) по заказу Банка России. В марте прошлого года показатель инфляционных ожиданий россиян составлял 18,3%, что стало наивысшим уровнем с декабря 2010 года.

Одновременно наблюдаемая населением страны инфляция ускорила рост — с 15,1% месяцем ранее до 17% в текущем месяце, тем самым достигнув максимума с ноября прошлого года. Согласно официальному прогнозу Центробанка, с учётом проводимых мероприятий кредитно-денежной политики, годовая инфляция в нынешнем году составит 7-7,5% и опустится до 4-4,5% в 2024 году.

Инфляционные ожидания — один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по изменению ключевой ставки.

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#инфляция
#центробанк
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Воробьёв обсудил сотрудничество с Белоруссией с первым заместителем премьера Снопковым
18 декабря 2023, 19:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предприятия в ряде городов Подмосковья производят комплектующие для белорусских компаний. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он обсудил перспективы сотрудничества с первым заместителем премьера Белоруссии Николаем Снопковым во время рабочего визита в Минск.
«В Подмосковье – порядка 120 разных белорусских компаний, они развиваются, имеют прибыль. Подробно сопровождаем каждое направление – кондитерские изделия, сельское хозяйство, машиностроение, дорожное строительство, строительство социальной инфраструктуры. Также в ряде наших городов предприятия производят комплектующие для белорусских компаний. Мы здесь сегодня, чтобы ещё раз обсудить какие-то адресные программы. У нас нет препятствий для дальнейшего сотрудничества. Лучше всего партнёрство в экономике подтверждается цифрами. Динамика хорошая. Важно, чтобы через годы мы встретились и смогли бы вновь порадоваться цифрам, – сказал Воробьёв.
По его словам, 25% внутреннего регионального продукта Подмосковья – это торговля.
«У нас есть большие транспортные хабы, которые позволяют обеспечивать экспорт, в том числе предприятиям Беларуси, через нас. Это «Белый Раст», «Электроугли», «Селятино». Все эти сухие порты, как их ещё называют, – это возможность поддерживать экспортный потенциал и российских компаний, и наших коллег и партнёров. Также есть белорусские предприятия, которые локализуются на нашем рынке, мы это тоже приветствуем», – отметил глава региона.
Белоруссия входит в тройку главных торгово-экономических партнеров Подмосковья. По данным Минска за 10 месяцев этого года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть и превысил 9 млрд долларов. Также Белоруссия является главным партнёром Московской области по экспорту электрических машин, оборудования, средств наземного транспорта, продуктов питания и продукции АПК.

Как отметил Снопков, последние несколько лет сотрудничество с Московской областью развивается особенно активно и продуктивно.
«Это обусловлено, с одной стороны, необычной ситуацией, с которой мы столкнулись с учётом мировых процессов, а с другой стороны, мы переосмыслили возможности друг друга и поняли те перспективы, которые открываются в рамках совместной работы, особенно на региональном уровне», – отметил Снопков.
По его словам, помимо стратегических направлений, Белоруссия готова к сотрудничеству с Московской областью в поставках грузовой, коммунальной и специальной техники. С учётом динамично развивающегося агропромышленного комплекса Подмосковья будут продолжены поставки продукции сельхозмашиностроения и оборудования. Также белорусские производители могут поставлять современные мусоровозов на базе МАЗа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выделил девять главных направлений сотрудничества между странами. Это, например, совместные проекты в сфере промышленности и импортозамещения, развитие логистики и инфраструктуры, углубление связей между молодёжью двух стран.

На встрече губернатор и первый заместитель премьера Республики Беларусь договорились, что все эти направления лягут в основу дорожной карты, которая будет утверждена в начале следующего года.
«В Московской области – прекрасный инвестиционный климат. Вы активно развиваете инфраструктуру индустриальных парков. Мы тоже с удовольствием поделимся своими наработками – какими механизмами и инструментариями руководствоваться для привлечения инвестиций», – пообещал Снопков.
Он также отметил серьёзную роль в отношениях Белоруссии и Московской областью рабочей группы по развитию координации сотрудничества.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#белоруссия
#экономика
#сотрудничество
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В Московской области 20 декабря стартует новый гастрономический проект
18 декабря 2023, 18:40

Фото: Пресс-служба Минсельхозпрода МО

20 декабря на территории Московской области стартует новый гастрономический проект: каждый желающий может приобрести вкусные блюда по привлекательной цене. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Владислав Мурашов.
Летний «Завтрак в Подмосковье» пользовался большой популярностью у жителей и гостей Московской области. Поэтому в преддверии Нового года и праздничных каникул министерство вместе с рестораторами решило запустить зимний гастрономический проект. Уже сейчас участие в нём принимают более 100 заведений общепита. А вскоре к гастропроекту подключатся фудтраки, которые будут находиться в местах традиционных зимних развлечений – в парках, рядом с горками и катками, поделился планами Мурашов.

Выбрать место для трапезы со специально разработанным меню по фиксированной цене можно на интерактивной карте. На неё нанесены все рестораны-участники проекта.  

Участников проекта «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» можно определить по специальной наклейке с QR-кодом на входной группе заведения. Завершить акцию планируют 20 февраля. 

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#владислав мурашов
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