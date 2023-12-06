В Госдуме одобрили закон о социальных банковских вкладах

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Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который позволяет гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады до 50 тысяч рублей. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты российского парламента.
Согласно законопроекту, россияне с низким уровнем дохода, получающие финансовую поддержку, смогут открывать социальные банковские счета и вклады. Так, максимальная сумма социального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей.
Проценты по таким вкладам будут выплачиваться по переменной ставке, которая должна быть не меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов плюс один процентный пункт.
Отмечается, что банки не смогут взимать оплату за открытие социального вклада, и совершение операций в пределах 15 тысяч рублей ежемесячно.
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Проценты по таким вкладам будут выплачиваться по переменной ставке, которая должна быть не меньше ключевой ставки Банка России на дату начисления процентов плюс один процентный пункт.
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Диана Аванесян