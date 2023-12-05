Экономист Остапкович: Без опыта инвестирования лучше не вкладываться в золото

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что россиянам, не обладающим специальными знаниями и опытом в инвестировании, лучше не вкладывать средства в золото.
По его словам, инвестирование в золото является очень сложным и волатильным финансовым инструментом, выигрыш с которым маловероятен.
Вместо такого инструмента, считает специалист, лучше использовать вклады.
Кроме того, стало известно о подорожании шампанского в Москве. Однако зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в преддверие Нового года стоимость напитка вряд ли повысится.
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«Если вы не квалифицированный участник этого рынка, не опытный инвестор и у вас немного этого металла, я бы не рекомендовал пока заниматься подобными инвестициями», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Остапкович.
Кроме того, стало известно о подорожании шампанского в Москве. Однако зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что в преддверие Нового года стоимость напитка вряд ли повысится.
«Перед Новым годом цены на напиток вряд ли вырастут. В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объёмах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверие новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям», — разъяснил в беседе с «Вечерней Москвой» Леонов.
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Мелисса Тимофеева