В Госдуме остались довольны отечественым автомобилем Lada Vesta

Фото: официальный сайт LADA
Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв заявил РИА Новости, что автомобиль Lada Vesta, предоставленный депутатам для работы в округах, успешно выдержал испытания зимним сезоном.
Депутат отметил достойную проходимость машины во время поездок по заснеженным дорогам Подмосковья, в том числе в отдалённые деревни с неудовлетворительным дорожным покрытием.
Кроме того, он подчеркнул удобство Lada Vesta для пассажиров. По его словам, не было выявлено никаких существенных недостатков.
Толмачёв также отметил важность разнообразия и качества отечественных автомобилей. Он считает, что необходимо производить широкий спектр моделей и классов, чтобы удовлетворить потребности населения. По его мнению, это поддержит отечественную промышленность и предоставит гражданам доступные и комфортные автомобили российского производства.
В сентябре 2022 года Совет Думы принял решение о переходе на использование исключительно отечественных автомобилей депутатами. В рамках этого решения 33 автомобилями Lada Vesta пополнили автопарк Госдумы. В перспективе к ним присоединятся машины марок Москвич, Lada и Aurus. Председатель Госдумы Вячеслав Володин использует в служебных целях автомобиль Aurus, а личным транспортом для него служит Москвич-3.
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Кроме того, он подчеркнул удобство Lada Vesta для пассажиров. По его словам, не было выявлено никаких существенных недостатков.
В сентябре 2022 года Совет Думы принял решение о переходе на использование исключительно отечественных автомобилей депутатами. В рамках этого решения 33 автомобилями Lada Vesta пополнили автопарк Госдумы. В перспективе к ним присоединятся машины марок Москвич, Lada и Aurus. Председатель Госдумы Вячеслав Володин использует в служебных целях автомобиль Aurus, а личным транспортом для него служит Москвич-3.
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Сергей Калугин