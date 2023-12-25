Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили «Лада»

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Цены на российские автомобили могут снизиться после понижения ключевой ставки и снижения расходов на логистику, которые значительно выросли в последнее время. Об этом заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Вице-премьер отметил, что с постепенным снижением ключевой ставки и логистических расходов автоконцерн будет следить за тем, чтобы стоимость машин также поступательно снижалась или как минимум сохранялась на том же уровне.
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