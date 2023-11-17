В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

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В бюджете на 2024-2026 годы выделили средства на выполнение всех социальных обязательств, а также структурную перестройку экономики и укрепление обороны.
Закон о федеральном бюджете Госдума приняла на заседании 17 ноября. За документ отдали голоса 325 депутатов, против проголосовали 81, пишет «Парламентская газета». В постановлении к третьему чтению были определены приоритеты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что в проекте бюджета предусмотрены средства для выполнения всех социальных обязательств, поддержки регионов.
Ранее Минфин США сообщил об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.
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«Возрастает стоимость и эффективность каждого рубля, и особое значение приобретает парламентский контроль», — сказал Андрей Макаров.
«Когда мы вместе с Правительством с мая начинали работу над проектом бюджета, определили для себя, что он должен отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, решать вопросы развития и в полной мере обеспечивать все социальные обязательства государства», —заявил Вячеслав Володин.По словам Володина, в 2024 году бюджетные доходы увеличатся почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не имеют зависимости от нефти и газа. Также продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов. Для этого выделяют 10 млрд рублей ежегодно.
Ранее Минфин США сообщил об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.
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Мария Фирсова