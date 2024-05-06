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В Госдуме предложили разрешить ранее использование материнского капитала

«Известия»: в ГД предложили использовать маткапитал на жилье до 3-летия ребенка
06 мая 2024, 03:12
Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на жилье до достижения ребенком трех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.
В настоящее время ранний доступ к льготным средствам ограничен ипотекой. Это касается первоначального взноса, погашения долга и процентов. Инициатива предлагает использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий до достижения ребенком трехлетнего возраста.

«Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки», – рассказали авторы законопроекта.



До этого было объявлено о запуске жилищного кредита в пользу учителей, который позволит молодым столичным педагогам взять кредит на однокомнатную квартиру площадью от 22 до 66 квадратных метров.

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Латвийская компания попросила снять запрет на закупку запчастей из России
05 мая 2024, 22:20

Фото: iStock/william87

Железнодорожная компания AS Pasažieru vilciens из Латвии попросила в качестве исключения разрешить ей закупать запчасти из России в обход санкций, сообщает TVNET.
AS Pasažieru vilciens специализируется на пассажирских перевозках. Они обосновывают свою просьбу тем, что значительная часть латвийских поездов была разработана еще во времена СССР, и подходящие запчасти не производятся в странах Евросоюза.

Представители компании также отметили, что отсутствие необходимых запчастей существенно отразится на железнодорожных перевозках. Это может привести к невозможности обеспечения безопасных и бесперебойных услуг по перевозке.

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс выступил за запрет поставок зерна из России. Он подчеркнул, что, согласно данным Минсельхоза Латвии, республика является вторым после Испании импортером российской сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе.

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Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира
«Ведомости»: Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира
05 мая 2024, 21:39

Фото: iStock/G0d4ather

В 2023 году российские интернет-платформы Ozon и Wildberries впервые попали в десятку самых посещаемых маркетплейсов в мире по данным компании Data Insight, сообщает «Ведомости».
Пользователи посещали российские площадки более 300 миллионов раз в месяц. Первое место в мировом рейтинге занимает Amazon с более чем 4,7 миллиарда посещений ежемесячно.

Wildberries, расположившийся на девятой строчке рейтинга, ежемесячно привлекал около 343 миллионов посетителей. Ozon, замкнувший десятку, ежемесячно посещали в среднем 316 миллионов раз.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек получают доход через платформу Ozon, что составляет почти 1,7 процента трудоспособного населения России.

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#площадки
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На Украине могут объявить дефолт
05 мая 2024, 11:13

Фото: istockphoto/alfexe

Власти Украины могут объявить в стране дефолт в августе нынешнего года, после того, как закончатся кредитные каникулы. Это произойдёт в случае, если не удастся договориться с иностранными держателями облигаций по выплате процентов и прощению части внешнего долга страны.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Стало известно, что группа иностранных инвестиционных компаний, в числе которых американские держатели облигаций Киева BlackRock и Pimco, намерена заставить Украину платить проценты по долгу уже в следующем году.

Зарубежные кредиторы Украины после начала спецоперации в 2022 году заявляли, что Киев может повременить с выплатами. Однако теперь, как пишет издание, они теряют терпение. Кредиторы хотят, чтобы Украина возобновила выплаты по процентам в обмен на списание значительной части долга страны.

Если сделку с кредиторами заключить не удастся, в августе украинские власти могут объявить дефолт. Обозреватели издания отмечают, что это испортит репутацию Украины среди инвесторов и усложнит её способность получать крупные займы.

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#украина
#страны
#киев
#кредит
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Welt: Рост объёма авиаперевозок в России говорит о провале западных санкций
05 мая 2024, 08:54

Фото: istockphoto/Heychli

Планы Запада нанести удар по отрасли авиационных перевозок в России потерпели крах. За 2023 год число авиарейсов в стране не только не сократилось, а наоборот выросло.
Об этом пишет немецкое издание Die Welt. Обозреватели отмечают, что ключевые санкции Запада в отношении России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает успешно функционировать и развиваться. Авторы публикации отмечают, что в 2022 году многие самолёты простаивали в ангарах на земле, но уже в следующем году количество авиарейсов увеличилось примерно на 20 тысяч и достигло 1,28 миллиона.

После начала спецоперации эмбарго против российской гражданской авиации стало одной из первых мер Евросоюза. Она должна была ударить по чувствительному месту государства, однако этого не произошло, признают авторы материала.

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#санкции
#транспорт
#авиация
#евросоюз
#спецоперация
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Министерство обороны получило партию минометов 2Б11 калибра 120 миллиметров
05 мая 2024, 00:46

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

«Ростех» поставил Министерству обороны России минометы 2Б11 калибра 120 мм, сообщили в государственной корпорации.
«2Б11 обладает простой и функциональной конструкцией с усовершенствованным колесным ходом. Благодаря этому миномет можно оперативно развернуть на позиции для стрельбы. Также 2Б11 оборудован усовершенствованной плитой кругового обстрела. Она эффективно поглощает обратную энергию выстрела и сохраняет исходное положение миномета для прицельной стрельбы», – говорится в сообщении.

Государственная корпорация подчеркивает, что 2Б11 отличается высокой надежностью и эффективностью. Миномет может стрелять осколочно-фугасными, зажигательными гранатами, дымовыми и сигнальными минами.

Скорострельность 2Б11 составляет 12-15 выстрелов в минуту. Миномет способен поражать цели на расстоянии 7 км. Фугасные мины 3OF34 имеют заряд взрывчатого вещества 3,4 кг.

В марте в зоне проведения специальной военной операции был замечен автомобиль УАЗ-3303 с российскими бойцами, вооруженными автоматическими минометами 2Б9 «Василек».

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#ростех
#мина
#россия
#сво
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Немецкий политик Мерц заявил об оттоке капитала из страны
04 мая 2024, 17:28

Фото: istockphoto/Leestat

Отток капитала в настоящее время происходит в Германии в «беспрецедентных масштабах». Об этом заявил лидер крупнейшей немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.
В интервью изданию Tagesspiegel он назвал экономику ФРГ всё ещё сильной, но имеющей свои явно слабые стороны. Именно эти слабости, по мнению политика, для федерального канцлера Олафа Шольца отходят на второй план. К таким слабым сторонам Мерц отнёс как раз отток капитала, принявший, как он считает, беспрецедентные масштабы.

Лидер оппозиции подчеркнул, что необходимо срочное принятие экономической программы, которая улучшила бы инвестиционный климат для предприятий. Мерц считает, что сами немцы находятся в худшем психологическом состоянии, чем экономика.

Ранее информационное агентство Bloomberg передавало, что Германия, по всей вероятности, доживает последние дни в качестве мировой промышленной сверхдержавы.

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#экономика
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#климат
#план
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#интервью
#лидер
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Россиянам раскрыли способ распознания финансовой пирамиды
04 мая 2024, 05:50

Фото: iStock/Gajus

Доцент кафедры интонационных и цифровых технологий университета «Синергия» Дарья Копылова рассказала, как россияне могут распознать финансовую пирамиду, передает агентство «Прайм».
Копылова напомнила, что одним из важнейших принципов финансов является принцип двойной записи.

«Любая инвестиция – это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?» – отметила она.

Эксперт отметила, что в добросовестной компании ответственность по ее обязательствам несет депозитарий. В пирамидах же депозитарий – это человек или компания с неизвестным бенефициаром, скрытым за рекламой. Поэтому, отметила эксперт, отсутствие депозитария в инвестиционной компании свидетельствует о наличии финансовой пирамиды.

Ранее Центробанк заявил о резком росте числа финансовых пирамид и нелегальных финансистов: по итогам трех месяцев регулятор обнаружил 1 787 объектов незаконной деятельности.

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#инвестиции
#банк
#финансы
#деньги
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Boeing столкнулась с трудностями в производстве из-за санкций против РФ – WSJ
04 мая 2024, 00:26

Фото: iStock/Sitikka

Американская компания Boeing испытывает трудности с производством новых самолетов из-за санкций против России, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
По данным издания, компания RTX, производящая терморегулирующее оборудование для модели Boeing 787 Dreamliner, сократила деятельность в России сразу после начала спецоперации на Украине.

На тот момент предложение удовлетворяло спрос, но по мере роста производства мощностей в США и Великобритании стало не хватать.

Производство теплообменников было перенесено, но новый поставщик не смог удовлетворить растущий спрос, генеральный директор компании говорит Дэвид Калхун. Также наблюдается нехватка пассажирских кресел сторонних производителей для самолетов Boeing 787.

Авиастроитель предупредил инвесторов, что производство Dreamliner немного снизится в середине 2024 года, но к концу года вернется на прежний уровень производства – пять самолетов в месяц.

3 мая стало известно, что 1 мая Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России: В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) были включены 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе местная бюджетная авиакомпания «Победа».

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#сша
#авиакомпания
#самолет
#лайнер
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Маск предупредил о высоком риске обесценивания доллара
Маск: доллар обесценится, если не решить проблему госдолга США
03 мая 2024, 21:27

Фото: iStock/Pineapple Studio

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что доллар ждёт обесценивание, если власти США не смогут решить проблему с госдолгом. Об этом он написал в соцсети Х.
«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», – подчеркнул миллиардер.
Эксперты и экономисты уже неоднократно выражали опасения в связи с ситуацией вокруг американского госдолга, размер которого в настоящее время составляет 34 триллиона долларов. Властей страны призывают замедлить темны заимствований, которые каждые 100 дней будут увеличиваться на триллион. Согласно экспертному мнению экономиста Леса Рубина, увеличение долга влечёт за собой рост инфляции и падение уровня жизни.

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#экономика
#сша
#долги
#илон маск
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