В Госдуме предложили разрешить ранее использование материнского капитала

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek
В Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на жилье до достижения ребенком трех лет, сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект.
В настоящее время ранний доступ к льготным средствам ограничен ипотекой. Это касается первоначального взноса, погашения долга и процентов. Инициатива предлагает использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий до достижения ребенком трехлетнего возраста.
До этого было объявлено о запуске жилищного кредита в пользу учителей, который позволит молодым столичным педагогам взять кредит на однокомнатную квартиру площадью от 22 до 66 квадратных метров.
Читайте также:
«Если Минфин найдет деньги»: экономисты оценили идею Госдумы повысить маткапитал до 1 млн
Маткапитал на второго и третьего ребёнка предложили повысить до 1 млн рублей
Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты
«Предлагаемая мера позволит поддержать семьи с детьми, значительно улучшив их положение, поскольку они смогут быстрее реализовать право на закрепленные меры государственной поддержки», – рассказали авторы законопроекта.
До этого было объявлено о запуске жилищного кредита в пользу учителей, который позволит молодым столичным педагогам взять кредит на однокомнатную квартиру площадью от 22 до 66 квадратных метров.
Читайте также:
«Если Минфин найдет деньги»: экономисты оценили идею Госдумы повысить маткапитал до 1 млн
Маткапитал на второго и третьего ребёнка предложили повысить до 1 млн рублей
Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты
Александр Климов