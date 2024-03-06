Маткапитал на второго и третьего ребёнка предложили повысить до 1 млн рублей

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Представители сразу трёх думских фракций — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду» — подготовили проект о повышении материнского капитала на второго и третьего ребёнка до 1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от либерал-демократов Ярослава Нилова, возглавляющего думский комитет по труду
Согласно соответствующему законопроекту, написал Нилов в своём Telegram-канале, с 1 февраля 2025 года выплату на первого ребёнка планируется увеличить до 756,7 тыс. рублей.
Напомним, что с 1 февраля 2024 г. материнский капитал проиндексировали: выплата на первого ребенка сейчас составляет 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тысячи (или 203 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца).
Материнский капитал – это мера господдержки российских семей по национальному проекту «Демография».
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.
Читайте также:
В России проиндексируют материнский капитал
Володин: В РФ проиндексируют маткапитал и другие соцвыплаты
В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей
Напомним, что с 1 февраля 2024 г. материнский капитал проиндексировали: выплата на первого ребенка сейчас составляет 631 тыс. рублей, а на второго — 834 тысячи (или 203 тыс. рублей, если ранее семья получала выплату на первенца).
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, уточняющий нюансы о выплате материнского капитала, соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.
Согласно поправкам, уточняющим закон о выплате материнского капитала, теперь его смогут получить только те люди, которые являлись гражданами РФ на момент появления ребёнка на свет. При этом, материнский капитан будет выплачиваться только тем россиянам, ребёнок которых имеет гражданство РФ по праву рождения.
Читайте также:
В России проиндексируют материнский капитал
В 2024 году маткапитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей
Артем Путинцев