В магазинах России начали снижаться цены на красную икру

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В ноябре 2023 года оптовые цены на красную икру в России снизились на 4%. Причиной этого стали хорошие уловы лососевых и рост объёмов производства.
Тем не менее, в Москве, например, средняя цена на красную икру продолжала расти. В октябре - ноябре нынешнего года она стоила в столице в среднем на 5% дороже, чем годом ранее. Эксперты также не исключают, что к Новому году цена на деликатес может снова вырасти и в целом по стране.
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Александр Бойцов