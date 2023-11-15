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В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?

Россиянам рассказали, какие категории товаров сильнее подорожают к Новому году
15 ноября 2023, 11:21
Фото: istock/Tat'yana Andreyeva

Фото: istock/Tat'yana Andreyeva

Новый год – это не только добрый праздник, но и время роста цен в магазинах. В преддверии праздников продукты и подарки дорожают буквально на глазах. Причина проста: каждый россиянин закупается к новогоднему столу и бегает в поисках презента для близких. В этом году привычный рост цен умножится на слабый рубль и инфляцию. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова выяснила, какие категории товаров подорожают сильнее, и нужно ли бежать за покупками сейчас, чтобы сэкономить в декабре.
Согласно прогнозу Центрального Банка России, по итогам 2023 года инфляция составит 6–7%. Но удержать рост цен на этом уровне не получится из-за желания россиян покупать импортные товары, уверен директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

«Удержать даже 7,5 процента, скорее всего, не удастся, потому что у людей на руках много рублей, а они хотят покупать импортные товары, которые дорожают. Соответственно, высокий спрос на валюту приведёт к девальвации рубля, но девальвация рубля будет подстёгивать спрос на импорт, так что в этом сегменте будет инфляция и народ будет тратить деньги, понимая, что товары только дорожают. Получается замкнутый круг. И к концу года, как раз когда пойдут годовые выплаты, получится дополнительный рост инфляции», — объяснил эксперт.

Фото: istock/IL21

По оценке экономиста, цены на продовольственную корзину будут выше, чем уровень инфляции. По предварительным расчётам, стоимость товаров вырастет на 10-15%. Такие же цифры назвал и гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. По его оценкам, перед Новым годом, в зависимости от категории и сегмента рост цен на алкоголь составит от 10 до 20% в сравнении с ценами летом текущего года.

«В первую очередь вырастут цены на импортный алкоголь. Это касается винодельческой продукции, — тихих и игристых вин, потому что ввозные пошлины выросли летом текущего года. У импортёров были стоки или остатки готовой продукции зарубежного производства на два-три месяца, и уже сейчас в магазинах мы видим ассортиментные позиции зарубежного производства с учётом новых ввозных пошлин», — отметил специалист, подчеркнув, что отечественный алкоголь существенно не подорожает.
Фото: istock/Ekaterina Volkova

Другая ситуация складывается с рыбой, — там ожидают рост цен на российскую продукцию и снижение на импорт. Об этом рассказал президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.

«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов. А вот то, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем зависит от того, как сильно укрепится рубль. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
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Сложнее оценить изменение цен на мясо. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Радио 1», что цены на рынке волатильные, но общие показатели выше, чем в начале 2023 года.

«До этого цены долго снижались, и после этого, на фоне колоссального роста спроса на мясо птицы и свинины, а на них приходится 85% нашего потребления мяса, цены выросли значительно. Причём, если сначала в рознице это не очень ощущалось, то сейчас цена из опта отражается и на полке. Но при этом за восемь лет, по данным Росстата, цены на свинину выросли всего лишь на 20 процентов, это существенно ниже продовольственной инфляции, которая составила 58 процентов. Птица где-то за это же время выросла процентов на 60 примерно», — заметил Юшин.
Фото: istock/JackF

Цены на товары зависят и от курса рубля, заметил экономист Алексей Зубец. Такую же картину наблюдают и простые покупатели. Так сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов привёл в пример мандарины, стоимость которых соответствует курсу валют.

«Мы видим, что поднялись цены по сравнению с прошлым годом. Самая очевидная причина – это курсовая разница. Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году – не меньше 90-100. И если мы посмотрим на курс доллара, увидим то же самое, — заметил эксперт. — Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса и не только на мандарины».
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Экономисты ожидают сильный рост цен на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные. Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли уверены, что сегодня для этого нет предпосылок.

«Топ-5 самых популярных товаров в интернете: цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, товары для красоты и здоровья. Эта пятёрка на протяжении последних лет неизменна, в денежном измерении на эти товары приходится больше всего заказов онлайн. Популярностью также пользуются спорттовары, инструменты, ювелирные изделия, зоотовары, товары для детей и творчества. Мы не ожидаем роста цен ни в одной из категорий, представленных в интернете — для этого нет сейчас никаких предпосылок. Наоборот, оставшиеся до конца года месяцы — это всегда сезон высокого спроса и максимально высоких скидок на товары. Причём нас ожидают две волны дисконта: ноябрь — время распродаж и декабрь — подготовка к Новому Году», — сказали в организации.
Россиянам, которые всё же ожидают роста цен в магазинах, рекомендуют купить необходимое заранее. Это могут быть подарки и долгохранящиеся продукты, алкоголь.

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#новый год
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Брынцалов познакомился с инвестпроектом по замене европейских автомобилей на китайские
06 декабря 2023, 18:31

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов познакомился в Реутове с работой компании, реализующей крупнейший инвестпроект по замене европейских автомобилей на китайские. Об этом говорится на сайте регионального парламента.
Московская область сейчас активно наращивает сотрудничество с КНР. В октябре в Пекине состоялся форум «Один пояс – один путь». Делегация Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьёвым познакомилась с производством крупнейших автогигантов. Были достигнуты соглашения с китайской компанией о запуске в Солнечногорске производства запчастей для прицепов и полуприцепов с объёмом инвестиций более 10 млрд рублей.
«Московская область не первый год развивает дружественные отношения с Китаем. Мы регулярно проводим встречи. Одна из последних состоялась в ноябре в Красногорске на территории бизнес-парка «Гринвуд». Это крупнейший налогоплательщик региона. Ещё один из крупных налогоплательщиков, развивающий сотрудничество с Китаем, находится в Реутове. В рамках рабочего визита в городской округ посетил российскую группу компаний Favorit Motors», – рассказал Брынцалов.
Вместе с главой городского округа Реутов Станиславом Каторовым политик встретился с президентом компании и обсудил перспективы проекта «Китайская миля», который реализуется с прошлого года.
«Когда европейские дилеры начали уходить с нашего рынка, мы начали переключиться на другие страны, в том числе КНР. Очень приятно сегодня видеть, что оперативно принятые решения дают свои плоды. Сегодня здесь представлены десятки марок качественных и доступных по цене автомобилей», – отметил Брынцалов.
ГК «Фаворит моторс» перевела в Реутов 14 компаний, где работают более 300 человек. Объём инвестиций с 2018 по 2023 годы превысил 4 млрд рублей. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона в 2022 году составил более 69 млн рублей, а с начала 2023 года – более 40 млн.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные предприятия в октябре произвели четверть общероссийского объёма чая
06 декабря 2023, 17:56

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковные предприятия за октябрь произвели более 73% от общего объема чая в Центральном федеральном округе и 25% от общероссийского объёма. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«За последние три года в регионе наблюдается ежегодное увеличение объемов производства чая в среднем на 50%. По данным Федеральной службы государственной статистики, объём производства в октябре в регионе превысило 29 тыс тонн», – сказал Мурашов
По его словам, также за девять месяцев 2023 года из Московской области на экспорт отправили 1,7 тысяч тонн чая. 
 
Высоких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря работе таких региональных производителей, как «Императорский чай» из Красногорска, компания «Май» из городского округа Фрязино, «Мал Ком» из Сергиева Посада, а также фабрики «Ахмад Ти» из Мытищ и «ФЕС продукт» из Дмитрова.

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В Щёлкове начало работу производство газостатов за 350 млн рублей

Состоялось первое очное заседание регионального клуба экспортеров

Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
 
#минсельхозпрод мо
#чай
#владислав мурашов
#экономика
#московская область
#подмосковье
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Состоялось первое очное заседание регионального клуба экспортеров
06 декабря 2023, 17:21

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Подмосковье прошло первое очное заседание регионального клуба экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

На мероприятии подвели итоги экспортной работы и наградили победителей конкурса «Экспортер года Московской области».


«Экспорт — это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. <…> Компании, которых мы награждаем сегодня, уже утвердились в позициях сильных и уверенных экспортеров, но не останавливаются на достигнутом. Наша же задача всегда быть рядом и помогать им решать любой вопрос или трудность», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


Стоит отметить, что в число лучших экспортёров Подмосковья вошли 35 компаний, которые  поставляют за рубеж продукты питания, продукцию химической отрасли, товары народного потребления и оборудование.

Кроме этого, на сегодняшний день в Московской области работают 6,1 тысячи экспортеров, 5,6 тысяч из них являются представителями МСП. 

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#товары
#итоги
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#мсп
#министр
#екатерина зиновьева
#подмосковье
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В Щёлкове начало работу производство газостатов за 350 млн рублей
06 декабря 2023, 17:16

Фото: Главгосстройнадзор МО

В городском округе Щёлково заработал производственный цех по изготовлению газостатов – установок для горячего газостатического прессования. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Цех ввела в эксплуатацию компания ООО АВДТ. Объём инвестиций в проект составил 350 млн рублей. 
 
Компания специализируется на проектировании, изготовлении и эксплуатации газостатов. Площадь нового производственного цеха – 7,6 тыс кв м. На предприятии планируют выпускать 6,2 тыс тонн металлопроката в год.
 
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#главгосстройнадзор мо
#строительство
#щёлково
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#московская область
#подмосковье
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Центр Ozon в Жуковском вышел на проектную мощность и стал обрабатывать 650 тыс заказов в день
06 декабря 2023, 16:45

Фото: Мининвест МО

Компания Ozon завершила выведение на проектную мощность нового логистического центра в индустриальном парке «ПНК парк Жуковский». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Площадь высокотехнологичного комплекса превысила 79 тыс кв м. Там предусмотрен полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и их распределения в сортировочные центры по всей России.
«Объём инвестиций интернет-холдинга в проект в Жуковском превысил 3,3 млрд рублей. Бесперебойную работу нового центра Ozon обеспечивают более 2,6 тыс сотрудников. В день там обрабатывают около 650 тыс заказов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева
По данным министерства, складской комплекс в Жуковском может разместить более 22 млн различных товаров.

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#мининвест мо
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Экономист Алиев озвучил возможное предельное значение доллара
Экономист Алиев: Доллар может достигнуть 93-95 рублей
06 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto.com/dimarik

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев заявил, что пределом укрепления доллара может стать 93-95 рублей.
В тоже время, евро, по словам специалиста, может укрепиться до 102-105 рублей.

«Такие отметки будут обусловлены высоким спросом на валюту перед Новым годом и поездками за границу. В декабре классически доллар укрепляется. При этом рост выше этих уровней маловероятен. Доллар и евро до конца года будут торговаться в этих диапазонах. Это равновесный курс на данный момент с учетом сложившейся конъюнктуры», — объяснил в беседе с Газета.ру Алиев.

Ранее экономист Андрей Лобода заявлял, что в ближайшие две недели доллар будет на уровне 89-93 рубля.

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#деньги
#доллар
#евро
#курс
#рубль
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Греф оценил возможность укрепления рубля
Греф заявил об отсутствии большого потенциала для укрепления рубля
06 декабря 2023, 15:40

Фото: IStock/Valeriya

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит потенциала для укрепления рубля. Приводит его слова агентство ТАСС.
При этом руководитель кредитной организации отметил, что предпосылок для снижения национальной валюты он также не видит. 
 
Греф отметил, что предсказать точный курс рубля невозможно, потому что он является рыночным и может постоянно меняться. По его словам, курс национальной валюты на сегодняшний день является сбалансированным. 

Прежде финансисты назвали еще один фактор, который оказывает давление на рубль. По мнению специалистов, причина кроется в потребительской способности, которая периодически возрастает, что является сезонным фактором роста курса денежной еденицы. 
 
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#курс рубля
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Финансовый эксперт: закон о социальных вкладах нужен, чтобы вернуть деньги банкам
Финансовый эксперт Михеев назвал настоящую цель социальных вкладов
06 декабря 2023, 13:30

Фото: IStock/Maria Saifutdinova

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.
Управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев рассказал в беседе с «Радио 1», что за последний год россияне массово выводят деньги за границу, из-за чего страдают российские банки. По мнению эксперта, социальные вклады были придуманы для возвращения капитала в РФ.
«Скорее всего банки пытаются таким образом привлечь дополнительные средства, потому что в последнее время мы наблюдаем достаточно серьёзный отток капитала из страны. За последнее время вывод средств в Арабские Эмираты вырос на 97% по сравнению с прошлым годом. Я думаю, что такими услугами банки просто планируют компенсировать оттоки из собственного кармана», — отметил Михеев.
Финансовый эксперт подчеркнул, что получить доход с таких вкладов будет крайне трудно. Однако это поможет некоторым россиянам научиться откладывать деньги.

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Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
Bloomberg: Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до СВО
06 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/1971yes

Чистые доходы России от продажи нефти в октябре составили 11,3 млрд долларов, что стало самым высоким показателем с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчёта Минфина РФ.
За первые девять месяцев этого года российские и теневые владельцы флота перевезли свыше 70% нефтяных грузов России. Это позволило сохранить контроль над экспортом, при этом постепенно повышая цены. 

Россия экспортировала порядка 3,5 млн баррелей нефти в сутки. Около 11 млрд долларов было затрачено на спред доставок. Часть этих средств являются законными расходами на доставку, но большая их часть прошла через тайных торговцев и неизвестные транспортные компании. 

Власти Греции, у чьего побережья проходят суда с российской нефтью, утверждают, что не могут предотвратить тайные перевозки. При этом отмечают, что именно на судах, принадлежащих Греции, в этом году было перевезено рекордное количество российской нефти. Такие показатели не сравнятся ни с одной другой страной, кроме самой России. 

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