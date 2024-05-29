В МИД РФ высказались о введении США торгового эмбарго на весь российский экспорт

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Россия будет противостоять введению США торгового эмбарго на весь российский экспорт. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты ведут с Россией гибридную войну, которая в данный момент находится в горячей фазе. Её целью является оказание психологического воздействия на Россию, чтобы создать неуверенность и беспокойство в бизнесе и в обществе.
Ещё одной целью гибридной войны является внедрение в повестку дня вопросов, которые кажутся нереальными, но в итоге воплощаются за довольно короткое время. К этому может относиться и торговое эмбарго на весь российский экспорт.
Рябков подчеркнул, что в России уже продолжительное время наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки. А в бизнес-кругах уже понимают, что США недоговороспособны.
В связи с этим, в России ведётся работа по поиску альтернативных рынков для сбыта продукции, что США не смогли ослабить страну своими ограничениями.
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Ещё одной целью гибридной войны является внедрение в повестку дня вопросов, которые кажутся нереальными, но в итоге воплощаются за довольно короткое время. К этому может относиться и торговое эмбарго на весь российский экспорт.
Рябков подчеркнул, что в России уже продолжительное время наблюдается тенденция к переориентации поставок на альтернативные рынки. А в бизнес-кругах уже понимают, что США недоговороспособны.
В связи с этим, в России ведётся работа по поиску альтернативных рынков для сбыта продукции, что США не смогли ослабить страну своими ограничениями.
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Анастасия Чинкова