Стало известно, как Турция помогает России обходить нефтяное эмбарго

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Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, пишет Politico.
Отмечается, что это приносит России значительные доходы. Согласно данным с февраля 2023 года по февраль 2024 года, Турция увеличила закупки нефти у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. В том же временном отрезке экспорт топлива из Турции в страны ЕС вырос на 107%.
Исследование показало, что за год с момента введения эмбарго (февраль 2023 — февраль 2024 года) только три турецких порта — Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсина — поставили российские нефтепродукты в страны ЕС на сумму 3,1 млрд евро, несмотря на отсутствие там нефтеперерабатывающих заводов.
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«Турция стала ключевым транзитным пунктом для российских топливных продуктов, направленных в ЕС, что приносит значительные налоговые поступления в российский бюджет», — отметил главный аналитик по энергетике в CSD Мартин Владимиров.
Исследование показало, что за год с момента введения эмбарго (февраль 2023 — февраль 2024 года) только три турецких порта — Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсина — поставили российские нефтепродукты в страны ЕС на сумму 3,1 млрд евро, несмотря на отсутствие там нефтеперерабатывающих заводов.
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Артем Кузьмин