В Минсельхозе высказались о дефиците кисломолочной продукции в России

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В России достаточно сырья для производства кисломолочной продукции, поэтому её дефицит исключён. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Ранее стало известно, что владелец поставщика заквасок Chr. Hansen – датская компания Novonesis покидает российский рынок. Её деятельность в России завершится в течение 12 месяцев.
В ведомстве подчеркнули, что у молочных предприятий, действующих в России, сформированы необходимые запасы сырья для производства, включая бактериальные закваски.
Кроме того, в Россию продолжает бесперебойно поступать соответствующая продукция, поэтому нехватка готового продукта на внутреннем рынке исключена.
При этом в Минсельхозе сообщили, что стимулируют внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, в том числе и закваски. В настоящее время в России реализуются два инвестиционных проекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, которые построят к 2025 году.
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В ведомстве подчеркнули, что у молочных предприятий, действующих в России, сформированы необходимые запасы сырья для производства, включая бактериальные закваски.
Кроме того, в Россию продолжает бесперебойно поступать соответствующая продукция, поэтому нехватка готового продукта на внутреннем рынке исключена.
При этом в Минсельхозе сообщили, что стимулируют внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, в том числе и закваски. В настоящее время в России реализуются два инвестиционных проекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, которые построят к 2025 году.
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Анастасия Чинкова