Минсельхоз планирует ограничить ввоз цветов из стран Запада

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Минсельхоз вместе с Минэкономразвития хотят ввести ограничения на ввоз в Россию цветов из недружественных стран Запада. Такое заявление сделала кандидат на пост министра сельского хозяйства Оксана Лут в рамках своего выступления на пленарной сессии в Госдуме.
По её словам, обсуждается возможное принятие мер таможенного-тарифного регулирования в этой отрасли. Однако ограничения не должны оказать отрицательное влияние на наличие цветов на внутреннем рынке страны. Она также отметила, что в России есть разные меры поддержки для участников отрасли, которые могут увеличить объёмы производства цветов.
Подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объемы производства.
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Подобные ограничения не должны повлиять на обеспеченность цветами внутреннего рынка. Она подчеркнула, что в России действуют различные меры поддержки участников отрасли, которые помогут увеличить объемы производства.
«У нас есть льготное кредитование на строительство теплиц на длительные сроки, которые соответствуют срокам окупаемости», — заключила Лут.
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Элина Позднякова