В Москве пропадают квартиры стоимостью до 10 млн рублей

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В мае текущего года в Москве сильно упало предложение квартир и апартаментов стоимостью до 10 миллионов рублей. Их стало меньше на 31,5% по сравнению с маем прошлого года. Такие данные приводят эксперты компании «Метриум».
Уточняется, что доля доступных вариантов на московском рынке недвижимости снизилась с 38,2% до 16,9%. При этом квартиры и апартаменты стоимостью до пяти миллионов рублей практически исчезли из продажи. А цены на столичные новостройки продолжают быстро расти.
В мае 2024 года застройщики продавали в Москве 19,9 тыс. квартир и апартаментов. Из них всего 3,4 тыс. стоили до 10 млн рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом число квартир в новостройках Москвы стоимостью до 10 млн рублей сократилось на 61,8%.
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«Соответственно, предложение квартир в доступном ценовом сегменте сократилось. Динамика предложения квартир в самой доступной ценовой нише показывает, что массовый сегмент постепенно вытесняется в Новую Москву и Московскую область, а в «старой» Москве начинают реализовывать проекты с классом не ниже «бизнеса», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в интервью «Известиям».
В мае 2024 года застройщики продавали в Москве 19,9 тыс. квартир и апартаментов. Из них всего 3,4 тыс. стоили до 10 млн рублей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом число квартир в новостройках Москвы стоимостью до 10 млн рублей сократилось на 61,8%.
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Элина Позднякова