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Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка

18 декабря 2023, 20:45
Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

«На мой взгляд, влезать сегодня во всю эту историю с покупкой жилья с целью заработка не стоит. Правительство хочет остудить рынок недвижимости, да и ставки по ипотеке нынче высокие. Конечно, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно, спрогнозировать аренду и только тогда делать выводы о том, насколько покупка квартиры может быть выгодным решением», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.

Он отметил, что альтернативным вариантом вложения средств могут стать долгосрочные бонды.

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#квартиры
#рынок
#покупка
#недвижимость
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Психиатр Рудов: «Отмечать Новый год в одиночестве даже показано»
18 декабря 2023, 21:07

Фото: istockphoto.com/maximkabb

Психиатр Виктор Рудов заявил, что ничего вредного в том, чтобы отмечать Новый год в одиночестве, нет.
«Надо прекратить слушать всех вокруг. Порой нам навязывают установки, которые не имеют ничего общего с реальностью и так называемой психической пользой. По моему мнению, отмечать Новый год в одиночестве, напротив, даже показано. Это прекрасное время для того, чтобы привести голову в порядок, поразмыслить над своим будущим, провести работу над ошибками и отдохнуть от работы и иногда семьи», — поделился в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Он подчеркнул, что одиночество не всегда является признаком депрессии или апатии. По его словам, встречать Новый год самостоятельно – некая перезагрузка, благодаря которой можно поразмыслить над своей жизнью и построить планы на будущее.

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#новый год
#будущее
#психиатр
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Воробьёв принял участие во встрече предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья
18 декабря 2023, 19:28

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в бизнес-форуме для предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья.
Форум состоялся в индустриальном парке «Великий камень», расположенном в 25 километрах от границы с Белоруссией.

«Россия и Белоруссия - дружественные страны, поддерживают друг друга в ключевых направлениях. Наши президенты подают пример тому, как нужно сотрудничать и дорожить отношениями. Что касается бизнеса, то это очень важная составляющая для того, чтобы обеспечивать качество жизни», - прокомментировал форум Воробьёв.

Глава Подмосковья заявил, что со своей стороны готов предоставить предпринимателям бесплатную землю, быстрое присоединение к коммуникациям, а также финансовые инструменты поддержки.

«Белорусские коллеги заинтересовались нашим форматом Light Industrial, его применением в широком масштабе, управлением индустриальным парками. Потому что Light Industrial - это возможность разместить огромное количество резидентов на небольшой территории. Особенности этой системы в том, что мы предоставляем инфраструктуру и готовые производственные площади для промышленных предприятий, которые могут моментально заехать туда и начать свой бизнес», - отметил соучредитель холдинга «Строительный альянс» Артем Петрухин.

На территории Московской области уже функционируют 69 индустриальных парков, в то время как в Белоруссии такой формат пока ещё не применяется. ​Коллеги из региона и Белоруссии уже привели конференцию по обмену опытом в строительстве подобных бизнес-площадок.

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#бизнес
#предприниматели
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Врач Алендеев заявил об опасности самолечения при насморке
18 декабря 2023, 19:03

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Врач общей практики Сергей Алендеев заявил, что самолечение при насморке может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, включая заболевания ушей.
«Опасность самолечения при насморке в том, что система «ухо, горло, нос» взаимосвязана. Если насморк «разыграется» и приведёт к отиту, то проблема окажется ещё серьёзнее. Лечить простуженные уши — это то ещё развлечение. Там опасно самим подбирать капельки, потому что для каждого случая свой вариант. Не исключено, что, выбрав капли самостоятельно, вы усугубите проблему», — предупредил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

Специалисты рекомендуют для лечения насморка, в первую очередь, посещать врача и лечится строго теми препаратами, которые прописал доктор.

В то же время врач-инфекционист Елена Мескина предупредила, что в России сейчас активно циркулируют несколько возбудителей, среди которых грипп, коронавирус, аденовирус, риновирус и т. д. При этом, по её словам, не исключено появление мутировавшего нового штамма вируса. Уже сейчас наблюдается заражение вирусом, который вызывает высокую температуру и странные сны у болеющих.

«Странные сны бывают во время очень высокой температуры. Как правило, они фантастические или пугающие. Высокая температура провоцирует выброс цитокинов — сигнальных молекул иммунитета. Эти вещества оказывают воздействие на структуру мозга, эмоциональную составляющую и память. Также они сказываются на повышенной возбудимости нервных клеток», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Мескина.

Она рекомендовала при заболевании сбивать высокую температуру жаропонижающими средствами и обильным питьём, а в случае, если понизить её не удаётся, обратиться за помощью к врачам.

Также специалист отметила, что лучшим вариантом профилактики ОРВИ и других респираторных вирусов является вакцинация.

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#грипп
#вакцинация
#температура
#врач
#орви
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Ситуацию в электростальской котельной «Восточная» стабилизировали, идёт ремонт теплотрасс
18 декабря 2023, 18:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники частной компании «ВКС» вместе с работниками предприятий, коммунальщиками города и региона стабилизировали ситуацию в котельной «Восточная». Об этом сообщила глава городского округа Электросталь Инна Волкова. Она пояснила, почему не во всех квартирах одноимённого микрорайона сейчас тепло.
«Связано это не только с точечными случаями недостаточной циркуляции ресурса во внутридомовых системах, но и с утечками на теплотрассе. Идёт ремонт на улицах Спортивной и Карла Маркса. При проведении работ стараются не отключать жилой фонд, а проводят запитку по резервной схеме. Заявки от жителей передаются управляющим компаниям и дежурным бригадам», – написала Волкова в своём телеграм-канале. 
Она обратила внимание на то, что коммунальщики проводят наладку внутридомовых систем. На это требуется время.

Инна Волкова попросила с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Она заверила, что работы не остановятся, пока тепло не придёт во все квартиры.  

Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов. 
 
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением. 
 
В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной». 
 
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься. 
 
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#подмосковье
#московская область
#электросталь
#котельная
#тепло
#теплоснабжение
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Православные верующие 19 декабря отмечают День святителя Николая Чудотворца
18 декабря 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

19 декабря православные христиане отмечают день памяти одного из самых почитаемых святых на Руси — святителя Николая Чудотворца или Николая Зимнего, как называли его в народе. Этот святой считается покровителем моряков, путешественников, творческих и мастеровых людей.
В Русской церкви, пожалуй, нет более популярного и всеми почитаемого святого. Большинство православных храмов посвящено именно ему. Житие святителя Николая издавна читали на богослужениях в церквях, а предания о творимых им чудесах и добрых делах передавались изустно. Например, по преданию он подбрасывал бедным людям мешочки с золотом, стараясь сохранить свои деяния в тайне. Именно из этой легенды позже вырос образ Санта-Клауса — главного рождественского персонажа. У народа навсегда осталась добрая память о Николае Чудотворце.

О чрезвычайной популярности святого свидетельствует тот факт, что на Руси его чествовали два раза в год. 22 мая Церковь празднует день перенесения мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этот день называли Никола Вешний.



На Николу Зимнего в деревнях и сёлах устраивали братчины — всенародные пиры, на которые собирались все жители, от мала до велика. Основным обрядом было «сучение свечи». На столы подавали мёд в сотах, а после трапезы катали из воска свечку. В некоторых областях существовал обычай хранить эту свечу весь год у одних хозяев. А на следующего Николу Зимнего свечу зажигали и торжественно переносили в другую избу.

В советское время все шумные традиции и обряды быстро забылись. Однако, как говорят учёные, в некоторых отдалённых деревнях по сей день чтут и отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда самый популярный на Руси праздник снова возродится и станет популярным.

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#церковь
#праздник
#традиции
#город
#память
#жители
#мир
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Стихийный скотомогильник обнаружен около села в Красноярском крае
18 декабря 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Charles Wollertz

Неподалёку от села Малая Минуса Красноярского края был обнаружен стихийный скотомогильник. Неизвестные свезли в поле около 40 коровьих туш и сложили на кучу автомобильных покрышек.
По словам местных жителей, всё выглядит так, будто мёртвых животных сначала хотели сжечь, но потом махнули рукой и оставили гнить в чистом поле. Из-за этого во всей округе стоит ужасная вонь, сообщает телеграм-канал Mash. Селяне опасаются, что запах привлечёт волков и медведей, из-за чего возрастёт риск встречи лицом к лицу с хищником.

Также местные боятся, что трупный яд распространится по округе, отравит землю и колодцы. Кроме того, не исключают люди и распространения заразы. Недавно в Малой Минусе была вспышка узелкового дерматита — вируса, который передаётся животным через комариные укусы. Если погибшие коровы заражены, то может начаться локальная эпидемия.

Активисты Народного фронта отправили в прокуратуру и Службу ветеринарного надзора Красноярского края обращение с просьбой провести проверку.

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#эпидемия
#яд
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#активисты
#люди
#красноярский край
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Опрос: Обязательными атрибутами новогоднего стола россияне считают оливье и мясо
18 декабря 2023, 18:09

Фото: istockphoto.com/Tat'yana Andreyeva

Исследование ЮMoney и «ВинЛаб» показало, что россияне считают основными атрибутами новогоднего стола оливье, мясо, курицу или рыбу, а также мандарины и ананасы.
При этом, отмечается, что 55% опрошенных планируют готовить новогодний ужин сами 14% собираются поесть у родителей, 12% — у друзей, а 11% хотят заказать продукты и приготовить всё самостоятельно.

Как передаёт Газета.ру, употреблять алкоголь в новогоднюю ночь планирует половина опрошенных. Кроме того, 48% респондентов планируют потратить на новогодний ужин до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что 88% россиян планируют сменить работу в наступающем 2024 году. Также отмечалось, что 11% россиян полностью довольны своим рабочим местом, а 25% — скорее довольны своей работой.

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#опрос
#продукты
#ночь
#новый год
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Специалисты Минздрава РФ завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы
Врачи из РФ завершили работу, связанную с эвакуацией россиян из Газы
18 декабря 2023, 18:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Специалисты Минздрава России завершили эвакуацию россиян из сектора Газа. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Он отметил, что все поставленные задачи выполнены. Бригада специалистов Минздрава РФ вылетела в Москву вместе с 73 россиянами, в числе которых 45 детей, покинувших анклав. 

Кузнецов напомнил, что специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ начали работу в Египте 3 ноября. За это время они осмотрели 1124 человека, среди которых 518 детей, эвакуированных из сектора Газа. Все эти люди были переправлены в Москву. 

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что ведомственная оперативная группа завершает работу по эвакуации россиян и членов их семей из сектора Газа. Указом президента России Владимира Путина группа будет выведена с территории Египта. 

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#минздрав рф
#эвакуация
#россияне
#сектор газа
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Американский журналист раскрыл реальную причину увольнения Такера Карлсона
18 декабря 2023, 17:43

Фото: iStock/microgen

Телеведущий Fox News Такер Карлсон был уволен с телевидение из-за того, что мешал властям США финансировать украинский конфликт, об этом сообщил журналист Гленн Гринвальд, беседуя с Карлсоном.
«Что нам точно известно, так это то, что, когда вашу программу закрыли, кучка республиканцев в конгрессе поспешила заявить: «Мы так рады, что его больше нет в эфире! Потому что его позиция против вооруженного конфликта на Украине так мешала нам финансировать этот конфликт!», - прокомментировал ситуацию Гринвальд. 

Бывший сотрудник Fox News признал, что его позиция в отношении поддержки Вооружённых сил Украины была крайне непопулярна в американском обществе. 

Об увольнении Такера Карлсона с телеканала стало известно утром 24 апреля 2023 года. Он бессменно вёл программу Tucker Carlson Tonight в прайм-тайм с 2016 года. О своём увольнении он узнал в самый последний момент.

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