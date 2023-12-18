Финансист Разуваев не рекомендовал покупать недвижимость с целью заработка

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Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.
«На мой взгляд, влезать сегодня во всю эту историю с покупкой жилья с целью заработка не стоит. Правительство хочет остудить рынок недвижимости, да и ставки по ипотеке нынче высокие. Конечно, каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно, спрогнозировать аренду и только тогда делать выводы о том, насколько покупка квартиры может быть выгодным решением», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Разуваев.
Он отметил, что альтернативным вариантом вложения средств могут стать долгосрочные бонды.
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Мелисса Тимофеева