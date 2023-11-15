В ОЭЗ «Дубна» разработали доступное диагностическое оборудование

Фото: Мининвест МО
Компания из особой экономической зоны «Дубна» поставит на рынки доступное диагностическое оборудование, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания МЛТ получила два российских патента на технические решения, применённые в недавно разработанном приборе для клинических лабораторных исследований.
Новые подходы к конструированию значительно снизят стоимость лабораторного оборудования по сравнению с зарубежными аналогами. Экономия при оснащении медучреждений может превысить 500 млн рублей. Новый прибор предназначен для пробоподготовки микропрепаратов при микроскопическом исследовании в цитологии, гистологии и судебной медицине. Решения МЛТ позволяют автоматически подготавливать образцы для диагностики и скрининга.
Решить проблему должен новый прибор компании МЛТ. Все высокоточные перемещения и дозирование он выполняет автоматически и с высокой скоростью. Лаборанту останется только загрузить подготовленный образец в прибор.
Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются на западе, не требует значительных трудозатрат, надёжно, а по производительности может поспорить с лучшими зарубежными образцами.
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«Автоматы заключения выпускают лишь несколько компаний в мире, но их применение сдерживает высокая цена. Так, одна из последних закупок в России сделана более чем 50 тыс долларов. Немногие учреждения могут выделить такие деньги. Между тем потребность в приборах только среди патоморфологических лабораторий страны составляет около 3 тыс штук. Оснащено же ими не более 10% учреждений», – рассказал гендиректор ООО МЛТ Александр Безруков.
Такое оборудование гораздо проще автоматов, которые сегодня выпускаются на западе, не требует значительных трудозатрат, надёжно, а по производительности может поспорить с лучшими зарубежными образцами.
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Лора Луганская