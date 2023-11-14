В ОЭЗ «Дубна» с начала года создали более 600 рабочих мест

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
За 10 месяцев 2023 года в особой экономической зоне «Дубна» создали более 600 рабочих мест. Об этом заявил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, отметив, что кадровый вопрос обсуждали в городской администрации на заседании Трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Главными темами стали подготовка проекта нового трёхстороннего соглашения между профсоюзами, представителями предприятий и администрацией на 2024-2026 годы, вопросы кадровой политики и социальной сферы.
А 25 ноября в особой экономической зоне, по его словам, состоится большая ярмарка вакансий.
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«За 10 месяцев текущего года в ОЭЗ «Дубна» создали более 600 рабочих мест. Потребность в кадрах в Дубне значительная, главная задача – вовлекать молодёжь в деятельность наших предприятий. Для этого, например, мы открыли на базе университета «Дубна» Школу инженеров «Кронштадта», где будут готовить специалистов по программе «Технология машиностроения в области авиастроения», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
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Лора Луганская