Сотрудники администрации Дубны обсудили проблемы ЖКХ с жильцами домов на Тверской улице

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров обсудил актуальные вопросы ЖКХ на встрече сотрудников городской администрации с жильцами домов №6 и 6а по улице Тверской.
«Обсуждали новую кровлю, предстоящую замену лифтового оборудования по программе капремонта, борьбу с тараканами, вывоз мусора и другие проблемы. Основой проблемой обозначена нехватка парковочных мест во дворе. Найти выход сложно. Надо уменьшать территорию детской площадки и жертвовать газонами по решению собрания собственников жилья или оставлять машины не во дворе, а в парковочных карманах на улице», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.По его словам, сотрудники администрации также договорились с представителями управляющей компании скорректировать график работы дворника в зимний период. Также наметили планы по асфальтированию.
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Лора Луганская