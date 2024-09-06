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В Петербурге хотят выставить на аукцион комплекс знаменитой тюрьмы «Кресты»

06 сентября 2024, 11:58
Фото: istockphoto/Oksana Chaun

Фото: istockphoto/Oksana Chaun

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца нынешнего года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По оценкам экспертов, рыночная цена комплекса составляет примерно один миллиард рублей, передают «Ведомости». Специалисты отмечают выгодное и удобное с разных точек зрения расположение объекта. Вместе с тем, очевидно, что переоборудование и обустройство комплекса потребует значительных инвестиций.

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. В разное время в этой тюрьме сидели Лев Троцкий (Бронштейн), Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.



Из лота до начала торгов выведены находящиеся на территории комплекса церковь Святого Благоверного князя Александра Невского, которую передадут местной епархии, и общежитие.

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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ РФ до 9 марта 2025 года продлил ограничения на снятие наличной валюты
06 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/Oakozhan

Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

Для россиян, которые открыли свой валютный счёт или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие наличных в сумме остатка средств на 00:00 мск 9 марта 202 года. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч американских долларов или такой же суммы в евро.

Также по-прежнему сохраняется возможность получить оставшиеся на счету средства в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для размещённых до 9 сентября 2022 года средств. Финансы, размещённые после этой даты, выдаются банком по курсу на дату выдачи.

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#деньги
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Произведённая в Подмосковье бытовая химия поступила в торговую сеть Казахстана
06 сентября 2024, 09:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В магазины одной из самых крупных торговых сетей Казахстана поступила бытовая химия, произведённая в подмосковных Мытищах компанией «ИНТЕРСЭН-плюс», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. Благоприятному ценообразованию способствует то, что при её создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производственном оборудовании», — рассказал гендиректор компании Дмитрий Куршин.
Сеть, закупившая подмосковную бытовую химию, состоит из более чем 200 магазинов в 14 городах Казахстана. Сейчас покупателям там предлагается 12 товаров от «ИНТЕРСЭН-плюс», в том числе средство для удаления плесени, антижир для стеклокерамики, средства для чистки стёкол и пр.

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#экономика
#экспорт
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#мытищи
#мининвест мо
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В Шатуре устроят семейный гастрофестиваль «Вкусные традиции»
05 сентября 2024, 22:31

Фото: iStock / dimagemaker

В сквере «Олимпийский» в Шатуре 14 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусные традиции». Он будет посвящён дню городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Фестиваль проведут в четырёх категориях: «Рецепты бабушек», «Быстрый перекус», «Блюдо для всей семьи» и «Домашняя выпечка». Оценку будут выставлять с учётом соответствия тематике, внешнего вида и вкуса блюда, оригинальности приготовления и подачи», – говорится в сообщении.
В фестивале могут принять участие предприятия, организации и учреждения, а также семьи города. Любой желающий может присоединиться к этому семейному празднику и показать своё кулинарное мастерство. Участники будут представлять готовые блюда с рецептом приготовления.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 6 сентября по электронной почте Центрального Дома культуры им. Н.Н. Нариманова dknarimanova2@yandex.ru с пометкой «Гастрономический фестиваль».

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#экономика
#гастрономия
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#кулинария
#московская область
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Три начинающих фермера из Клина получили гранты «Агростартап»
05 сентября 2024, 16:25

Фото: iStock/grafvision

Гранты по подмосковной программе поддержки начинающих фермеров «Агростартап» получили в этом году одиннадцать человек, в том числе — три представителя городского округа Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число фермеров, прошедших конкурсный отбор на получение гранта, вошли представители Клина Владимир Родченко (разведение пчёл, производство и реализация мёда и других продуктов пчеловодства», Татьяна Чернигина (разведение форели) и Дмитрий Хан (разведение осетров)», — говорится в сообщении.
А областном Минсельхозпроде напомнили, что на грант «Агростратап» могут претендовать ещё не реализованные фермерские проекты, а также хозяйства, зарегистрированные в текущем году. Средства предназначены на покупку земли, оборудования, сельскохозяйственных животных и пр. При этом получатель гранта должен вложить не менее 10% собственных средств и в течение пяти лет создать новые рабочие места.

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#клин
#гранты
#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
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Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%
05 сентября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Общий объём инвестиций, вложенных в крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Московской области, за первые шесть месяцев текущего года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе-июне этого года инвестировали в основной капитал более 103 млрд рублей. Это на 40,2% больше, чем за первое полугодие 2023 года», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что активнее всего растут инвестиции в производство компьютеров, оптических и электронных изделий. Кроме того, стабильно высоким является объём вложений в областные предприятия пищевой промышленности.

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#екатерина зиновьева
#московская область
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В Подмосковье удвоили размеры субсидий на франшизы
05 сентября 2024, 13:27

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Размеры субсидий, которые предоставляют по подмосковной программе поддержки бизнеса «Франшизы», увеличили в два раза, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«С сентября мы вдвое увеличили максимальный объём субсидий по программе «Франшиза». Теперь предприниматели могут компенсировать до 2 миллионов рублей при работе по развитию франшиз Московской области, и до 1 миллиона рублей при работе по прочим франшизам», — пояснила зампред регионального правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что увеличен также перечень затрат, для компенсации которых можно использовать субсидию. Если раньше в перечень входили только коммунальные и арендные платежи, а также покупка оборудования, то теперь субсидированию подлежат и траты на аренду земельного участка при размещении мобильных торговых точек, на подключение к инженерным сетям, на рекламу и на обучение персонала.

Областная программа «Франшиза» реализуется в рамках нацпроекта ««Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о ней можно прочесть на Инвестиционном портале региона.

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Путин объяснил, для чего необходимо повышение ключевой ставки
Путин: ЦБ снижает перегрев экономики с помощью повышения ключевой ставки
05 сентября 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

Банк России, повышая ключевую ставку, снижает перегрев экономики. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума.
«Охлаждают (экономику – ред.) повышением ключевой ставки и льготной ипотеки», — сказал Путин, комментируя действия Банка России.

На ВЭФ зампред Сбербанка Анатолий Попов также сообщал, что до конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными.

Ранее руководство Центрального банка России может резко поднять ключевую ставку в 2025 году — до 20 или даже до 22% годовых. Это произойдёт в случае глобального финансового кризиса. Подобный сценарий обозначен Центробанком как «Рисковый. (Глобальный кризис)». Он предполагает усиление санкционного давления западных государств на российскую экономику, а также устойчивое падение спроса на Западе на фоне рецессии.

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Стало известно, как в России изменятся цены на квартиры в 2025 году
Зампред Сбербанка Попов: до конца 2025 года цены на жилье в РФ не изменятся
05 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/erdikocak

До конца 2025 года цены на жилье в России останутся неизменными. Об этом сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов в рамках Восточного экономического форума, его слова передает РИА Новости.
«Наши прогнозы среднесрочные до конца 2025 года, что цены будут ходить примерно на текущих уровнях. Мы не ожидаем ни какого-то снижения, ни роста», – сказал он.

По его словам, завершение 1 июля массовой льготной ипотечной программы уже снизило активность на рынке новостроек. Он уточнил, что адресные льготные программы, такие как семейная или дальневосточная ипотеки, а также для IT- специалистов не заменят массовую программу льготной ипотеки.

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Путин высказался о колоссальных объёмах китайской экономики
Путин: разрыв между экономиками США и КНР растёт из года в год
05 сентября 2024, 12:48

Фото: iStock/TexBr

Экономика США мощная, однако объём китайской значительно больше, разрыв между ними увеличивается постоянно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Глава государства отметил, что китайская экономика в настоящее время является первой в мире по паритету покупательной способности.

Конечно, американская экономика мощная и структурно отличается от других. Однако объём экономики КНР в разы больше, поэтому американская находится на втором месте.

Также Путин указал на то, что разрыв между этими экономиками увеличивается из года в год, с чем и связано активное использование юаня при осуществлении международных расчётов.

Кроме того, президент отметил, что российская экономика заняла четвертое место в мире.

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