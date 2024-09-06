В Петербурге хотят выставить на аукцион комплекс знаменитой тюрьмы «Кресты»

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Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца нынешнего года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По оценкам экспертов, рыночная цена комплекса составляет примерно один миллиард рублей, передают «Ведомости». Специалисты отмечают выгодное и удобное с разных точек зрения расположение объекта. Вместе с тем, очевидно, что переоборудование и обустройство комплекса потребует значительных инвестиций.
Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. В разное время в этой тюрьме сидели Лев Троцкий (Бронштейн), Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.
Из лота до начала торгов выведены находящиеся на территории комплекса церковь Святого Благоверного князя Александра Невского, которую передадут местной епархии, и общежитие.
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Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. В разное время в этой тюрьме сидели Лев Троцкий (Бронштейн), Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.
Из лота до начала торгов выведены находящиеся на территории комплекса церковь Святого Благоверного князя Александра Невского, которую передадут местной епархии, и общежитие.
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Александр Бойцов