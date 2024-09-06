В Петербурге хотят выставить на аукцион комплекс знаменитой тюрьмы «Кресты»

Общий объём инвестиций, вложенных в крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Московской области, за первые шесть месяцев текущего года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.