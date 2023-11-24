В Крыму выставили на аукцион недвижимость олигарха Коломойского

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На территории Крыма в поселке Партенит в Алуште появилось предложение на аукционе относительно конфискованной недвижимости украинского олигарха Игоря Коломойского*. Эта информация размещена в системе ГИС «Торги».
Исходная цена сделки составляет 446 миллионов рублей. В список лотов включен Центр водных видов спорта «Европа» с площадью более 8,7 тысяч квадратных метров.
Также входят бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные структуры.
Для участия в аукционе, который запланирован на 18 декабря, необходимо внести задаток в размере 223,2 миллиона рублей.
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Также входят бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные структуры.
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Артем Кузьмин