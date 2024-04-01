В Петербурге начали взимать курортный сбор

Фото: iStock/ Vladislav Zolotov
Ставка курортного сбора в размере 100 рублей с туриста в сутки начинает действовать в Санкт-Петербурге с понедельника, 1 апреля. Об этом сообщил вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.
Курортный сбор будет взиматься за проживание в отеле, апарт-отеле, санатории и других объектах размещения.
Вырученные таким образом в 2024 году средства городской комитет по развитию туризма планирует направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на установку фонтана в Линейном парке.
По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге составит порядка 300 млн руб.
За последний год была проведена активная подготовка к этому шагу. В частности, были оформлены необходимые нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора, а также разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга», написал Корабельников.
Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению главы города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора.
Эксперимент планируется внедрить до 1 января 2025 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и на федеральной территории «Сириус». Его цель: сохранение, восстановление и развитие курортов, а также формирование единого туристского пространства. Размер курортного сбора не может превышать 100 руб. с человека в сутки.
Читайте также:
На Колыме может появиться курортный сбор для туристов
В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
Вырученные таким образом в 2024 году средства городской комитет по развитию туризма планирует направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на установку фонтана в Линейном парке.
По прогнозам, сумма курортного сбора в 2024 году в Петербурге составит порядка 300 млн руб.
За последний год была проведена активная подготовка к этому шагу. В частности, были оформлены необходимые нормативно-правовые документы, создан реестр операторов курортного сбора, а также разработана информационная подсистема «Курортный сбор Санкт-Петербурга», написал Корабельников.
Петербург вошел в федеральный эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в 2022 году. Закон «О введении на территории Санкт‑Петербурга курортного сбора» вступил в силу с 1 октября 2023 года, но по решению главы города Александра Беглова до 1 апреля 2024 года действовала нулевая ставка сбора.
Эксперимент планируется внедрить до 1 января 2025 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях и на федеральной территории «Сириус». Его цель: сохранение, восстановление и развитие курортов, а также формирование единого туристского пространства. Размер курортного сбора не может превышать 100 руб. с человека в сутки.
Читайте также:
На Колыме может появиться курортный сбор для туристов
В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году
Ювелина Бернст