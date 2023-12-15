На Колыме может появится курортный сбор для туристов

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Власти Магаданской области заявили о планах ввести курортный сбор для туристов.
Так, в министерство культуры и туризма региона отметили, что средства пойдут на развития туристической сферы и престижа Магаданской области.
При этом, там отметили, что окончательного решения по этому вопросу ещё не принято, а работа в этом направлении будет начата только после тщательной оценки и проверки всех факторов экспертами отрасли.
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«Продолжается модернизация материально-технической базы в сфере туризма. Речь будет идти не о многомиллионных вливаниях в отрасль за счёт курортного сбора. Здесь вопрос в наиболее эффективном расходовании поступающих средств. Рассматривается возможность направления сборов на системное продвижение туристического потенциала и положительного имиджа Магаданской области», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в ведомстве.
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Мелисса Тимофеева