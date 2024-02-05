В Подмосковье была расширена программа лояльности для самозанятых

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«Программа снижения ставки распространяется на действующих заемщиков Фонда, получивших заем по программам «Самозанятый» и «Плательщики НПД». Уникальный код на участие в бонусной программе дается по каждому действующему договору займа и может быть использован 1 раз. Бонусная программа действует в случае заключения договора займа по программе «Самозанятый» с привлеченным самозанятым. В день заключения договора займа с Фондом в адрес действующего заемщика направляется дополнительное соглашение с новым графиком платежей по пониженной ставке», — поделились в министерстве.
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