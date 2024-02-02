Подмосковье начинает размещать свои товары на прилавках Саудовской Аравии

Предприятие «Пластик Он Лайн» сейчас выпускает в месяц миллион комплектов сухого душа, который водит в экипировку российских военных. Однако, когда производство только запускалось в августе прошлого года. Ежемесячный объём продукции составлял 50 тысяч комплектов. Расшириться удалось благодаря запуску новой производственной линии. Об этом рассказал глава предприятия Дмитрий Кульков, передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.