Подмосковье начинает размещать свои товары на прилавках Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«В прошлом году мы успешно осуществили листинг подмосковных товаров в Объединённых Арабских Эмиратах. Продукция пяти локальных компаний зашла в крупные торговые сети страны – Union Coop, Grandiose и AllDay. В конце года мы анонсировали масштабирование этой практики – расширение присутствия в сетях ОАЭ и выход в ритейл Саудовской Аравии и Китая. Приглашаем к сотрудничеству подмосковные компании, заинтересованные в господдержке при размещении в розничных сетях королевства», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Кроме того, в стране пользуются спросом детское питание, продукция из грибов, майонезы, снеки, мёд, продукция быстрого приготовления, а также средства для окрашивания и тонирования волос.
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