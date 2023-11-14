В Подмосковье произвели 18% общероссийского объёма кофе без кофеина и жареного кофе

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За девять месяцев текущего года в Московской области произвели более 11,5 тыс тонн кофе без кофеина и жареного кофе. Объём производства этой продукции вырос в сентябре на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Как добавили в пресс-службе, производством кофе в регионе заняты такие предприятия, как «Московская кофейня на паяхъ», LEBO Coffee, ООО «Джаред», «Кофеско, «Кофепод», «ФРЭШ КОФЕ» и «Производственная компания Монтана кофе».
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Лора Луганская