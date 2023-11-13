В Подмосковье запустили импортозамещающее производство эфирных масел

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковная компания по производству и поставке пищевых ингредиентов ГК «СОЮЗСНАБ» начала производство эфирных масел с запахами апельсина, лимона и лайма. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Ранее эфирные масла в Россию поставляли из Бразилии, Турции, Испании и США. Теперь появилась альтернатива отечественного производства. В год компания планирует производить до 30 тонн ароматизаторов», – говорится в сообщении.Как указали в министерстве, напитки с применением фолдовых масел, например, из свежих фруктов или ягод, обладают ярким и сочным вкусом.
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Лора Луганская