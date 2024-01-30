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В Подмосковье прошла международная выставка «КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ – 2024»

30 января 2024, 12:20
Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье обсудили новые технологии производства и переработки картофеля и овощей. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка проходила в Крокус Экспо. В рамках мероприятия прошел круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».

«В рамках круглого стола совместно с представителями научных учреждений, руководители семеноводческих предприятий Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Костромской областей, обсудили вопросы развития картофелеводства, а также современное состояние и перспективы развития селекции индустриальных сортов», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.


Стоит отметить, что в дальнейшем подмосковные селекционеры с представителями хозяйств соседних областей будут взаимодействовать ​на основе долгосрочных контрактов.

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#подмосковье
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Новый распределительный центр Wildberries будет построен в Ленинградской области
30 января 2024, 12:55

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Основатель и владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорились о строительстве в регионе нового склада и распределительного центра. Он будет на треть больше того, что сгорел в Шушарах.
Новый объект будет возведён в индустриальном парке М10 в Красном Бору Тосненского района области, сообщают «Ведомости». Площадь складских помещений нового распределительного центра составит 154 тысячи квадратных метров. Соответствующее соглашение об экономическом сотрудничестве подписано между областными властями и руководством компании.

По словам Дрозденко, инвестиции фирмы Wildberries в проект составят около 9 миллиардов рублей. Новый объект позволит складировать и хранить до 14 миллионов единиц товарной продукции в год. Логистическая обработка товаров составит 115 единиц в год. Будет создано 7,5 тысячи новых рабочих мест. Реализовать проект запланировано к IV кварталу 2025 года, но первая очередь, по словам Бакальчук, будет запущена уже в этом году.

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#ленинградская область
#склад
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Центробанк РФ изменит формат пресс-релизов по ключевой ставке
30 января 2024, 11:47

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Банк России с 1 февраля 2024 года изменит формат своих пресс-релизов. В частности, регулятор будет раскрывать больше деталей обсуждения решений по ключевой ставке.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте Центробанка, также подчёркивается, что набор предоставляемых СМИ материалов будет включать в себя всю значимую информацию, которая ранее содержалась в докладах о денежно-кредитной политике (ДКП). Именно поэтому публикация докладов о ДКП будет прекращена.

Краткие резюме обсуждения решений по ключевой ставке будут публиковаться на шестой рабочий день после принятия решения, связанных с этим вопросом. Цель этих публикаций состоит в том, чтобы сделать более понятной логику принятия основных решений Центробанка, а также в том, чтобы повысить уровень прозрачности денежно-кредитной политики.

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#рабочий
#центробанк
#ключевая ставка
#политика
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Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии
30 января 2024, 10:47

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Центробанк РФ видит пространство для снижения значения ключевой ставки. Скорее всего, это произойдёт во втором полугодии нынешнего года, но только после появления устойчивого тренда к снижению инфляции в стране.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что высокие ценовые ожидания россиян продолжают беспокоить регулятор. Решение по ключевой ставке Центробанк будет принимать только на основании тщательного анализа всех поступающих данных, подчеркнула глава ЦБ.

Для борьбы с ускоряющейся инфляцией Центробанк РФ начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года, сначала только на 1 процентный пункт. Но уже в августе, на фоне обвала рубля, регулятор поднял процентную ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре, октябре и декабре последовали новые повышения. В настоящее время процентная ставка составляет 16% годовых, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.

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Набиуллина: В России средний срок ипотечного кредита вырос до 25 лет
30 января 2024, 09:50

Фото: istockphoto/Diy13

Средние сроки ипотечного кредитования в России выросли с 18 лет в 2020 году до 25 лет в настоящее время. Стоит учитывать, что бум на рынке жилья грозит кризисом, а не повышением его доступности.
В беседе с РИА Новости председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что именно поэтому Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотеки. Глава ЦБ РФ также призвала не смешивать понятия доступности жилья и доступности кредита. Например, если процентные ставки низкие, но человек вынужден брать большой объем кредита, так как в результате льготных программ выросли цены, то это не будет означать повышение доступности жилья, пояснила Набиуллина.

Достичь массовой доступности жилья могут помочь несколько факторов, отметила глава Центробанка. Во-первых, доходы населения должны расти быстрее, чем цены на недвижимость. Также должна повышаться эффективность строительства, снижаться издержки. Также очень важно, чтобы были умеренные процентные ставки по кредитам, даже без льготных ипотечных программ, подчеркнула Эльвира Набиуллина.

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#ипотека
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Набиуллина: Многие страны ищут альтернативу SWIFT из-за её рискованности
30 января 2024, 09:27

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Устоявшаяся система международных платежей SWIFT стала довольно рискованной. Именно поэтому многие страны сейчас задумываются над поиском альтернативы для неё.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. По её словам, в настоящее время поиск собственных вариантов трансграничных механизмов платежей становится всё более актуальным. Это вполне логично, когда бизнес заинтересован в развитии международных экономических, торговых и финансовых отношений, а сложившаяся система становится рискованной, пояснила глава ЦБ РФ.

Некоторое время назад SWIFT была главной системой для обработки международных платежей и через неё проходили почти все банковские транзакции в мире. Однако в 2014 году, когда Запад впервые пригрозил отключить Москву от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России, например, появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС). В середине января наступившего года Набиуллина сообщала, что в настоящее время к российской системе подключились уже 159 участников из 20 стран мира.

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#бизнес
#цб рф
#страны
#запад
#банк
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Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина
Набиуллина: рост мировой экономики замедляется, но рецессии удалось избежать
30 января 2024, 03:07

Фото: сайт Кремля

Темпы роста мировой экономики замедляются, однако вероятность «жесткой посадки» снизилась, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости.
«Отмечается замедление темпов роста мировой экономики. Тем не менее, удалось избежать „жесткой посадки“, и вероятность этого сценария в текущем году стала ниже, чем в предыдущем», — подчеркнула Набиуллина.
По ее мнению, глобальной рецессии удалось избежать.

«Да, я думаю, многие обращают внимание на этот аспект. Многие ожидают снижения ключевых ставок ведущими центробанками, что поддержит мировой экономический рост», — добавила она.
Вероятность глобальной рецессии была одной из наиболее обсуждаемых тем в прошлом году, особенно в свете энергетического кризиса и замедления экономического роста Китая. Глобальная рецессия определяется продолжительным (более двух кварталов) снижением ВВП, сопровождающимся замедлением промышленного производства и торговли. С момента Второй мировой войны произошло четыре глобальные рецессии: в 1975, 1982, 1991 и 2009 годах.

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#ввп
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ФНС штрафует россиян за получение арендных платежей на иностранные счета
29 января 2024, 14:08

Фото: istockphoto/blinow61

ФНС расценивает получение арендных платежей за иностранную недвижимость на зарубежные счета как незаконные валютные операции.
Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на постановление столичного управления ФНС о назначении штрафа. В постановлении сказано, что российский резидент, который в Германии имеет шесть коммерческих помещений, заключил арендные соглашения с немецкими фирмами.

Плату за помещения ему переводили на иностранный валютный счет. Налоговая такую деятельность лица посчитала предпринимательской, потому что она направлена на систематическое получение прибыли. А получение арендных платежей ведомство посчитало незаконным, так как средства приходили не в банк РФ.

Сообщается, что россиянин был зарегистрирован в качестве ИП и по этой причине был юридическим лицом. ФНС выписала россиянину штраф в размере 30% от общей суммы операции.

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#фнс
#налоги
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В Клину проведут выставку-продажу мёда с местной пасеки
29 января 2024, 12:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выставка-продажа мёда и другой продукции пчеловодства, произведённой в фермерском хозяйстве «Золино», состоится в доме культуры «Майдановский» в Клину в субботу, 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия московской области.
«Выставка-продажа пройдёт после показа комедийного спектакля «Беспокойной вам ночи». Желающие смогут приобрести мёд в банках и сотах, медовые настойки, мыло с воском и натуральные восковые свечи», — отмечается в сообщении.
Крестьянско-фермерское хозяйство «Золино» расположено на территории бывшей усадьбы Золино-Никольское. В настоящее время на пасеке хозяйства около ста ульев. Основные медоносы — малина, липа, иван-чай и донник.

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Золотодобытчик, который решил уйти из РФ, поменял основного акционера
Госфонд из Омана MDI стал основным акционером Polymetal
29 января 2024, 11:39

Фото: istockphoto/chuanchai

Компания ICT вышла из капитала производителя серебра в РФ — Polymetal International.
Покупателем 23,9% акций стал оманский госфонд MDI. По итогу сделки ICT Holding продал всю свою долю в «Полиметалле». В компании сообщили о поддержке новым акционером стратегии «Полиметалла», который летом 2023 года сообщил о планах уйти из России.

Исполнительный директор Polymetal International Виталий Несис заявил, что речь идет о снижении рисков для бизнеса через продажу российских активов и дальнейшем развитии производства в Казахстане и в Центрально-Азиатском регионе.

Polymetal International является крупнейшим в России производителем серебра и одним из основных золотодобытчиков. В мае прошлого года российская структура компании «АО «Полиметалл» оказалась под санкциями США. Затем её перерегистрировали с острова Джерси в Казахстан. Решение уйти из РФ явилось вынужденной мерой, которая связана с рисками для всей группы Polymetal.

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