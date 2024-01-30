В Подмосковье прошла международная выставка «КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ – 2024»

Фото: пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье обсудили новые технологии производства и переработки картофеля и овощей. Об этом сообщила пресс-служба сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Выставка проходила в Крокус Экспо. В рамках мероприятия прошел круглый стол по вопросу развития российской селекции «Достижения, вызовы, возможности сотрудничества».
Стоит отметить, что в дальнейшем подмосковные селекционеры с представителями хозяйств соседних областей будут взаимодействовать на основе долгосрочных контрактов.
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«В рамках круглого стола совместно с представителями научных учреждений, руководители семеноводческих предприятий Московской, Тверской, Ярославской, Вологодской, Костромской областей, обсудили вопросы развития картофелеводства, а также современное состояние и перспективы развития селекции индустриальных сортов», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева