В Подмосковье проведут более 50 новогодних ярмарок

Фото: Минсельхозпрод МО
В 40 городских округах Московской области в преддверии Нового года организуют более 50 тематических ярмарок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«В декабре в регионе традиционно организуются новогодние тематические ярмарки, где можно найти фермерские продукты, сопутствующие товары для праздника, сувениры и подарки ручной работы от региональных ремесленников и мастеров. В этом году для удобства граждан все ярмарки будут нанесены на интерактивную онлайн-карту Минсельхозпрода Московской области. На ней будут отображены торговые площадки адресом и графиком работы», – отметили в министерстве.Полный список ярмарок по городским округам можно увидеть на сайте Минсельхозпрода Московской области.
В праздничные дни также проведут ряд тематических ярмарок: «Тёплая зима», «Зимняя сказка», «Новогодние подарки», «Готовимся к празднику», «Новый год стучится в дом», «Путешествие в Рождество» и «Рождественский пост».
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Лора Луганская