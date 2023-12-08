В Подмосковье проведут более 50 новогодних ярмарок

На поддержку аграриев в Московской области с начала года уже направлено, 4,3 млрд рублей субсидий. Это более 80% от годового плана, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, сказали в пресс-службе ведомства.