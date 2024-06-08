В России предложили повысить выплаты на ремонт жилья при ЧС

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Минстрой России выступил с инициативой увеличить стоимость капитального ремонта помещений, поврежденных в результате чрезвычайных ситуаций, до 10 тысяч рублей за один квадратный метр. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В документе говорится, что среднее значение площади жилья, предоставляемого в рамках работ по оказанию социальной поддержки гражданам, составляет 18 квадратных метров на одного человека.
Ранее председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал запретить российским застройщикам захотели запретить использование дешевых материалов при отделке квартир в новостройках.
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Александр Климов