Минстрой пересмотрел цены на жилье

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Минстрой России обновил официальную стоимость «квадратного метра» жилья на второй квартал 2024 года, передает «Российская газета».
Издание обратило внимание на то, что в большинстве регионов цены незначительно выросли. Больше всего стоимость 1 кв. м подорожала в Республике Алтай (с 114 до 131 тыс. руб.) и Еврейской АО (с 84 до 100 тыс. руб.). Немного упали цены в Тульской области, Севастополе, Ямало-Ненецком АО, Тыве и Якутии. В Санкт-Петербурге показатели остались прежними.
Самое дорогое жилье традиционно в Москве (175 тыс. руб. за 1 кв.м), Санкт-Петербурге (165 тыс. руб.) и Приморском крае (160 тыс. руб.). Самое доступное жилье — по-прежнему в Кабардино-Балкарии (46 160 руб. за 1 кв. м).
Показатели средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья применяются для расчета размеров социальных выплат россиянам на приобретение или строительство жилья из федерального бюджета, напомнили в ведомстве.
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Самое дорогое жилье традиционно в Москве (175 тыс. руб. за 1 кв.м), Санкт-Петербурге (165 тыс. руб.) и Приморском крае (160 тыс. руб.). Самое доступное жилье — по-прежнему в Кабардино-Балкарии (46 160 руб. за 1 кв. м).
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Ювелина Бернст