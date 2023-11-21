В России предложили ввести утильсбор на импортную электронику

Фото: iStock/scyther5
В Совете Федерации предложили ввести утилизационный сбор для импортной электроники. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Отмечается, что инициативу уже поддержали в Минпромторге.
При одобрении предложения, инициатива может вступить в силу в конце 2024 года.
Аналогичная ситуация ранее наблюдалась с введением утильсбора на иностранные автомобили. Такие меры вводятся для внесения дополнительных средств в бюджет, которые потом пойдут на развитие отечественных производителей.
Под утилизационный сбор попадут портативные компьютеры, смартфоны, планшеты видеокамеры, фотоаппараты и иная техника, а также её комплектующие.
Читайте также:
Цены на смартфоны в России к Новому году вырастут на 20%
Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка
«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая
При одобрении предложения, инициатива может вступить в силу в конце 2024 года.
Под утилизационный сбор попадут портативные компьютеры, смартфоны, планшеты видеокамеры, фотоаппараты и иная техника, а также её комплектующие.
Читайте также:
Цены на смартфоны в России к Новому году вырастут на 20%
Крупная японская компания в области электроники уходит с российского рынка
«Известия»: В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая
Анастасия Чинкова