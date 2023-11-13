В России себестоимость рыбы увеличится на 26% — ВАРПЭ

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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в Минсельхоз с просьбой освободить судовое горючее от экспортной пошлины, так как это больно ударит по российской рыболовной отрасли и, как результат, по потребителям. О связи между рыболовством и вывозом топлива пишет РИА Новости.
Правительство РФ в октябре увеличило налог на вывоз топлива с двадцати до пятидесяти тысяч рублей за тонну с целью борьбы со спекулянтами. Однако от этого пострадал и рыболовный промысел.
Как пояснили в ВАРПЭ, рыболовецкие суда промышляют в водах, не относящихся к таможенной территории Российской Федерации, и в таких рейдах их необходимо заправлять. Раньше цена на топливо у российских бункеровщиков была на 15% ниже, чем у конкурентов из Южной Кореи, но из-за повышения пошлин стала на 65% дороже. На фоне этого рыбакам приходится приобретать дорогое топливо у «недружественных стран» — Южной Кореи, Японии и Норвегии.
В ВАРПЭ отметили, что расходы рыболовецких судов повысятся на 26%, что однозначно скажется и на цене продукта. В том числе подорожают такие традиционно дешевые виды как сардина, сельдь, иваси, мойва и путассу.
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Как пояснили в ВАРПЭ, рыболовецкие суда промышляют в водах, не относящихся к таможенной территории Российской Федерации, и в таких рейдах их необходимо заправлять. Раньше цена на топливо у российских бункеровщиков была на 15% ниже, чем у конкурентов из Южной Кореи, но из-за повышения пошлин стала на 65% дороже. На фоне этого рыбакам приходится приобретать дорогое топливо у «недружественных стран» — Южной Кореи, Японии и Норвегии.
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Диана Аванесян