Стали известны последствия введения США санкций против «Арктик СПГ 2»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Антироссийские санкции США, наложенные на второй по значимости в России проект производства сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2», могут негативно сказаться на глобальных энергетических рынках. Об этом сообщает газета Financial Times.
Напомним, что 2 ноября Минфин США внёс в санкционный список ООО «Арктик СПГ 2», которое является дочерней компанией «Новатэка».
Издание указывает, что таким жестом США впервые целенаправленно пошли против способности России экспортировать сжиженный природный газ. Такое решение может обернуться рядом серьёзных проблем на глобальных энергетических рынках, чего до этого Вашингтон старался избежать.
Так, по мнению специалиста по санкциям из юридической компании Mishcon de Reya Шайсты Ахтар, антироссийские санкции США действительно могут заблокировать проект за покупателей из западных стран.
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Издание указывает, что таким жестом США впервые целенаправленно пошли против способности России экспортировать сжиженный природный газ. Такое решение может обернуться рядом серьёзных проблем на глобальных энергетических рынках, чего до этого Вашингтон старался избежать.
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Анастасия Чинкова