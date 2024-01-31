В Центробанке оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

Фото: iStock/IUshakovsky
Центробанк выразил надежду на положительный исход программы по обмену замороженными активами, который напрямую зависит от зарубежных инвесторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
Шишлянникова подчеркнула, что у иностранных инвесторов есть интерес к обмену замороженными активами. В связи с этим, в Центробанке ожидают положительный исход, благодаря которому замороженные средства смогут вернуться на финансовый рынок, повысив его ликвидность.
Читайте также:
«Банальное воровство»: МИД предупредил Запад о последствиях конфискации активов России
Юрист Романенко раскрыл негативные для США последствия конфискации активов РФ
Страны ЕС опасаются использования активов РФ для помощи Киеву, пишет Politico
Анастасия Чинкова