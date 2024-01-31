Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Центробанке оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

В Центробанке оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

ЦБ: иностранные инвесторы интересуются обменом замороженными активами
31 января 2024, 14:53
Фото: iStock/IUshakovsky

Фото: iStock/IUshakovsky

Центробанк выразил надежду на положительный исход программы по обмену замороженными активами, который напрямую зависит от зарубежных инвесторов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.

По её словам, исход программы зависит от участия инвесторов, имеющих средства на счетах типа «С». За счёт этих средств будет происходить выкуп активов.

Шишлянникова подчеркнула, что у иностранных инвесторов есть интерес к обмену замороженными активами. В связи с этим, в Центробанке ожидают положительный исход, благодаря которому замороженные средства смогут вернуться на финансовый рынок, повысив его ликвидность.

Читайте также:

«Банальное воровство»: МИД предупредил Запад о последствиях конфискации активов России

Юрист Романенко раскрыл негативные для США последствия конфискации активов РФ

Страны ЕС опасаются использования активов РФ для помощи Киеву, пишет Politico
#россия
#экономика
#центробанк
#программа
#инвесторы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили холодильно-складной комплекс для хранения рыбы
31 января 2024, 15:21

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области ввели в эксплуатацию холодильно-складной комплекс для хранения рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый комплекс открыли в Богородском городском округе.

«Логистическо-складской комплекс предназначен для приемки, хранения, комплектации и отгрузки замороженных рыбных продуктов. Ожидаемые инвестиции для завершения всего проекта составят приблизительно 1,7 миллиарда рублей, а количество рабочих мест превысит 100. Новый мультитемпературный склад станет важным звеном в развитии региональной логистики и обеспечит надежное хранение и переработку рыбной продукции», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что предприятие оснащено тремя морозильными и одну среднетемпературной камерами общим объемом 10 тысяч тонн. Кроме этого, за счет нескольких режимов заморозки в камерах можно храненить не только рыбу, но и любую охлажденную и замороженную продукцию.

Читайте также:

На новом заводе по строительству контейнеров в Электростали появится более 60 рабочих мест

Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»

Новые резиденты инвестируют в подмосковные ОЭЗ более 34,5 млрд рублей
#склад
#заморозки
#комплекс
#хранение
#владислав мурашов
#предприятие
#счёт
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На новом заводе по строительству контейнеров в Электростали появится более 60 рабочих мест
31 января 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по созданию контейнеров и кузовов строит в городском округе Электросталь ГК «Торг-Комс», на новом производстве будет открыто более 60 вакансий. Сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Под строительство завода компания купила два гектара земли. Инвестиции в проект составят 250 млн рублей. С запуском завода в округе появится дополнительно более 60 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Новый завод планируется открыть уже в мае текущего года. Там будут функционировать три производственные линии — по созданию контейнеров с открытым верхом, контейнеров под мультилифт и кузовов для спецтехники.

Читайте также:

Ведущие банки России протестируют цифровой рубль

В Долгопрудном планируют построить отель для школьников и студентов

Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»
#электросталь
#производство
#завод
#рабочие места
#мининвест мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ведущие банки России протестируют цифровой рубль
Ведущие российские банки подключаются к проекту тестирования цифрового рубля
31 января 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Nikolay Evsyukov

В Центробанке сообщили о готовности ещё 17-ти крупнейших российских финансово-кредитных организаций подключиться к пилотному проекту по тестированию цифрового рубля. Среди них Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, Банк «Русский Стандарт» и другие.
На данный момент в операциях с цифровыми рублями принимают участие 13 банков и около 600 физических лиц, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Кроме того, в тестировании виртуальной национальной валюты участвуют около 30-ти торговых и сервисных организаций.

Банк России сообщает, что все 17 банков, список которых приведён на официальном сайте регулятора, уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Центробанка и в настоящее время настраивают свои информационные системы, чтобы принять участие в пилоте, когда он будет расширен. Представители ЦБ РФ также подчёркивают, что этот список будет постоянно пополняться.

Читайте также:

Аналитик Раманинов заявил о скором укреплении рубля

В России предсказали взлёт биткоина в 2024 году

В Тинькофф Банке заявили о мощном дефиците IT-кадров
#банк
#договор
#цб рф
#банк россии
#служба
#рубль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Долгопрудном планируют построить отель для школьников и студентов
31 января 2024, 10:34

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В этом году в Долгопрудном начнут строить отель для школьников и студентов за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Уже в 2024 году начнется строительство ервой очереди комплекса «Физтех-лэнд»,в котором смогут жить школьники и студенты МФТИ и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы,

«Проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IVквартал 2026 года. Сразу после этого компания приступит к реализации второй очереди — строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что парк станет экспериментальным центром, который будет включать в себя лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов.

Читайте также:

Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»

В Подмосковье в минувшем году привлекли к работе свыше 20 тыс подростков

В Долгопрудном откроют производство бумажной посуды
#парк
#строительство
#студенты
#мфти
#школьники
#екатерина зиновьева
#долгопрудный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автор «Чёрного лебедя» Талеб заявил о риске «смертельной спирали» госдолга США
30 января 2024, 20:16

Фото: istockphoto/zimmytws

Соединённые Штаты рискуют оказаться в ловушке «смертельной спирали» из-за растущего быстрыми темпами государственного долга. Об этом предупредил экономист и трейдер, автор нашумевшего труда «Чёрный лебедь» Нассим Талеб.
Информационное агентство Bloomberg напоминает, что в январе 2024 года сумма госдолга США впервые в истории превысила отметку 34 триллиона долларов. Как считает, дефицит американского госбюджета растёт такими темпами, что потребуется настоящее чудо для того, чтобы нивелировать последствия нанесённого ущерба.

Экономист полагает, что Конгресс продолжит расширять лимит долга, так как из-за структуры политической системы боится правильных действий. Из-за этого в конечном итоге образуется долговая спираль. А долговая спираль в этом случае подобна спирали смерти, заключил Талеб.

Читайте также:

В США предрекли обрушение экономики страны из-за большого госдолга

Министр финансов США призналась, что госдолг страны пугает ее

Мария Захарова поздравила США с обновлением рекорда по государственному долгу
#сша
#дефицит
#конгресс сша
#бюджет
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Беляев объяснил слова Набиуллиной о возможном ослаблении ставки
30 января 2024, 20:03

Фото: istockphoto.com/Aleks_G

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о возможном снижении ключевой ставки во второй половине 2024 года, вероятно, под давлением общественности.
Он высказал предположение, что вообще руководство Центробанка до этого выказывало полную уверенность в правильности проводимой денежно-кредитной политики.

«Видимо, под давлением общественности, это повлияло на Набиуллину, потому что раньше она стояла как скала. Наверное, есть силы воздействия на неё, которые вынудили это сказать. Этим надо заниматься сейчас, а тем более полгода назад не нужно было повышать ключевую ставку, а держать ее на том уровне, чтобы действовали промышленность, предприниматели и все остальные. Я полагаю, Набиуллина подумала, что к лету, возможно, снизится темп инфляции за счет жесткой денежно-кредитной политики, что позволит пойти на смягчение ключевой ставки», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Беляев.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк видит пространство для снижения значения ключевой ставки, что, скорее всего, произойдёт во втором полугодии нынешнего года, но только после появления устойчивого тренда к снижению инфляции в стране.

Читайте также:

Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии

Набиуллина: Расчёты России и БРИКС в национальных валютах увеличились до 85%

Экономика России растёт быстрее, чем это ожидалось
#экономика
#цб рф
#центробанк
#счёт
#ставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Индийская компания завершает строительство нового производства в ОЭЗ «Ступино»
30 января 2024, 19:34

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На территории особой экономической зоны «Ступино» появится производство индийской компании Uflex Group. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«ООО «Флекс филмс рус» входит в индийскую Uflex Group и выпускает в Подмосковье упаковочную плёнку. Сейчас компания завершает строительство производства пищевых и промышленных плёнок за 2,5 млрд рублей», – рассказали в пресс-службе.
Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзор провели профилактический визит на стройплощадку производственного здания. Инспекторы проконсультировали застройщика по проведению итоговой проверки, которая запланирована на 15 февраля.

В здании площадью почти 7 тыс кв м будут производить промышленную и пищевую плёнку. Планируемый объём производства составит 18 тыс тонн продукции в год. На предприятии будет создано 100 новых рабочих мест.

Читайте также:

Новые резиденты инвестируют в подмосковные ОЭЗ более 34,5 млрд рублей

В Подмосковье в минувшем году привлекли к работе свыше 20 тыс подростков

В Долгопрудном откроют производство бумажной посуды
#главгосстройнадзор мо
#строители
#оэз
#ступино
#экономика
#индия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Набиуллина: Расчёты России и БРИКС в национальных валютах увеличились до 85%
30 января 2024, 18:41

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Доля стран, входящих в БРИКС, в торговом балансе России за последние два года увеличилась в два раза и составляет теперь 40%. А расчёты с этими государствами в национальных валютах возросли более чем втрое — до 85%.
Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Два года назад в национальных валютах со странами БРИКС Россией проводилось только 26% расчётов. Глава ЦБ РФ также рассказала, что с партнёрами по экономическому союзу обсуждаются вопросы взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений (аналог SWIFT - прим. ред.). Она также добавила, что к российской системе присоединились уже 159 участников из 20 стран.

С 1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался со вступления в организацию новых членов. На саммите в 2023 году было принято решение о приглашении в БРИКС Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии. После присоединения к союзу новых участников их количество возрастёт до десяти стран с количеством населения 3,6 миллиарда человек, что является почти половиной от общего населения земного шара.

Читайте также:

В Аргентине группа депутатов потребовала от Милея объяснить отказ от БРИКС

Политолог Марков назвал главную задачу БРИКС

В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России
#россия
#цб рф
#возраст
#человек
#брикс
#валюта
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономика России растет быстрее, чем это ожидалось
МВФ повысил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,6%
30 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Egor Maltsev

Международный валютный фонд прогнозирует рост российской экономики в текущем году до 2,6%, что на 1,5% выше оценки от октября 2023 года. Такие данные приводятся в докладе организации.
При этом повысился и прогноз на 2025 год до 1,1%.

Главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша в рамках спецбрифинга подтвердил, что российская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем планировалось.

Он пояснил, что в прогнозе по России эксперты опирались на ожидающееся снижение цен на нефть в мире, однако влияние данного фактора будет ограниченным.

«В случае с Россией ситуация более сложная из-за потолка цен на нефть. Даже если глобальные нефтяные цены сократятся, это необязательно повлияет на российские нефтяные доходы, зависящие от применения и внедрения потолка цен на нефть», — сказал Гуринша в беседе с РИА Новости.

Таким образом, из прогноза Минэкономразвития, в текущем году ВВП России вырастет на 2,3%.

Читайте также:

Центробанк РФ изменит формат пресс-релизов по ключевой ставке

Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии

Мир избежал глобальной рецессии, заявила Набиуллина
#экономика
#прогноз
#нефть
#цены
#эксперты
#центробанк
#снижение
#ввп
#доходы
#новости
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф