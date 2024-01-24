Страны ЕС опасаются использования активов РФ для помощи Киеву, пишет Politico

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Ряд стран Евросоюза по-прежнему обеспокоен последствиями использования замороженных российских активов для помощи Киеву. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что в первую очередь власти европейских государств обеспокоены угрозой ответных мер, которые могут быть приняты Россией. Также не ясны и правовые последствия такого шага.
Издание отмечает, что такие опасения могут привести к тому, что Евросоюз решится только на налогообложение прибыли от активов РФ для их дальнейшей отправки Украине.
Вместе с тем, бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал не опасаться последствий такого решения, поскольку следует учесть и его выгоду. Он подчеркнул, что средства хранятся в Европе, поскольку там представлена надёжная и понятная система, которую не предоставляют конкуренты. При этом, хранение активов в России или Китае несёт за собой ещё больше рисков.
Ранее агентство Reuters также писало, что конфискация суверенных российских активов слишком рискованна, поэтому в настоящее время достаточно ввести налогообложение доходов.
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Издание отмечает, что такие опасения могут привести к тому, что Евросоюз решится только на налогообложение прибыли от активов РФ для их дальнейшей отправки Украине.
Ранее агентство Reuters также писало, что конфискация суверенных российских активов слишком рискованна, поэтому в настоящее время достаточно ввести налогообложение доходов.
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Анастасия Чинкова