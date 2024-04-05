«Ведомости»: США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией

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Власти США предпринимают усилия по отсечению РФ от системы международных расчетов и угрожают международным банкам за связи со страной. Об этом со ссылкой на собеседника в крупной сырьевой компании сообщают «Ведомости».
Сообщается, что Вашингтон интересуется банками из Турции, КНР, ОАЭ, Катара и стран-участников СНГ. Таким образом, Штаты пытаются воздействовать на банки государств, которые Россия использует для обхода санкций. По этой причине, по мнению экспертов, «срок жизни» открытых корреспондентских счетов у российских банков в иностранных не более полугода, подчеркивают эксперты.
Представитель американского финансового ведомства подтвердил, что официальные лица страны проводят беседы с государственным и частным сектором иностранных государств, в которых предупреждают о рисках ведения бизнеса с банками РФ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны начали всё чаще отказываться от обслуживания российских карт. Это связано, по его мнению, с давлением, которое оказывают США на эти государства.
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Екатерина Коршунова