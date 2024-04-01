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Российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. Об этом сообщает Daily Mail.
Она также добавила, что изоляция России является мифом, поскольку ей удалось улучшить свое экономическое положение. Слова Кирркхэм подтверждают данные национальных статистических служб, по которым РФ в 2023 году стала пятой по темпам роста экономики в G20.
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Екатерина Коршунова